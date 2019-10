"El sector del aceite tiene que organizarse mejor, tienen que agruparse para tener mas fuerza para negociar"

Se siguen manteniendo reuniones al más alto nivel para intentar frenar las amenazas de Donal Trump de subida de aranceles para los productos agroalimentarios de países europeos, entre ellos España y que afectaría sobre todo a la exportación de queso manchego, aceite y vino en nuestra región. Hablamos con Francisco Martínez Arroyo. Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural:

COPE Castilla-La Mancha

“Ayer nos pusimos todos de acuerdo en que tenemos que tener una respuesta contundente, que hay que negociar en defensa de los intereses de los productores europeos, que lo debe hacer la Unión Europa y la reunión bilateral tiene que ser dura esgrimiendo el argumento de que nada tiene que ver los productos agroalimentarios con la batalla comercial por ayudas a empresas auronaúticas. Vamos a ver que sucede, yo espero que EEUU dé marcha atrás y considere su posición aunque no lo veo fácil, y si se confirmaran estas amenazas lo que hay que hacer es poner medidas encima de la mesa lo antes posible, también hablamos de eso, la Unión Europea tiene un mecanismo para hacer frente a estas crisis, para ayudar a los productores a superarlas mejor y otros mecanismos para promocionar los productos agroalimentarios abriendo nuevos mercados o incluso en el propio mercado estadounidense dirigiéndonos a un tipo de consumidor de mayor valor añadido, con mayor capacidad de gasto para que siga consumiendo , en nuestro caso, el queso manchego”.

La media de exportación del queso D.O Manchego a EEUU en los últimos años es de 55 millones de euros, es el 30% de toda la facturación de la D.O y representa el 62% de todo lo que factura el queso en España “aunque el sector está capacitado para salir de esta situación y nos lo demuestran a diario, en estos momentos están realizando campañas para incentivar el consumo en nuestro país, porque últimamente había descendido y de esa manera se compensaría las ventas al exterior. Se está realizando una campaña muy potente en medios de comunicación a nivel nacional y también estamos trabajando para que el queso manchego se distribuya y por ejemplo está el acuerdo que firmamos la semana pasada con Mercadona para que la D.O queso manchego entre en los lineales de Mercadona”.

NEGOCIACIÓN DE LA PAC

“Parece que se retoman las negociaciones , parece que ya va a haber Comisario de Agricultura, el colegio de Comisarios se va a constituir en noviembre, ayer precisamente Borrell pasaba el examen del Parlamento Europeo, está pendiente que lo pase el candidato a comisario de agricultura y a partir de noviembre se tienen que acelerar las negociaciones que dependen mucho de los acuerdos presupuestarios que parece que van a estar antes de final de año y si así fuera, tendríamos a mediados del año que viene la reforma de la PAC y esto significa que hay que darse prisa, hay que tomar decisiones en Bruselas y desde luego CLM lo ha dicho de manera muy contundente. Yo lo quiero resumir en 3 puntos: la PAC tiene que estar dirigida a los consumidores, porque es una política que les afecta mucho en su seguridad alimentaria, en segundo lugar tiene que ser una política agraria verde, que tenga el medio ambiente entre sus prioridades más importantes y que vaya a la búsqueda de la rentabilidad de las explotaciones de los agricultores y ganaderos profesionales, los que se juegan su dinero, los que asumen un riesgo empresarial, sean pequeños medianos o grandes”.

MESA DEL AGUA PARA DESPUÉS DE ELECCIONES

Anoche el presidente en funciones Pedro Sánchez volvió a hablar del problema del agua en este país, apelando a la unidad y a la participación de todos los territorios “Desde luego el agua es un reto que tenemos, no sólo de Castilla-La Mancha, sino de todo el país. Yo sí tengo que decir que con este gobierno estamos alcanzando puntos de acuerdo, tenemos una posición compartida sobre cual tiene que ser el futuro del río Tajo, sobre la necesidad de que los caudales ecológicos sean preferentes a la hora de planificar en materia de agua en esta cuenca y en esta dirección vamos juntos, es verdad que la solución no va a ser fácil , que nos tendremos que reunir muchas veces y habrá que renunciar a muchas de las cosas que todos queremos , pero el agua nos tiene que ayudar aquí a crear desarrollo económico y también tenemos que tener claro que las cuestiones medioambientales son prioritarias. Aquí en Clm vamos a constituir en cuanto pasen las elecciones la Mesa Regional del Agua donde va a estar presente la sociedad civil de la comunidad autónoma, pero también todas las fuerzas políticas que lo deseen con el objetivo de que todos vayamos juntos, sin enfrentamientos entre nosotros y con otros territorios pero dejando claro que defendemos los intereses de Castilla-La Mancha”.

MENSAJE DE SOLIDARIDAD CON LOS OLIVAREROS

Aunque les pide una mayor organización y concentración de las cooperativas para tener mas fuerza para negociar.

El Consejero ha querido lanzar un mensaje de solidaridad con los olivareros que saldrán a la calle en una manifestación nacional en Madrid el próximo jueves 10 de octubre. “Estamos trabajando para que el sector tenga mas instrumentos de mercado, de autoregulación que le permita hacer frente a situaciones complicadas como esta, precisamente en la reforma de la PAC una de las cuestiones por las que aboga CLM es porque existen mejores mecanismos de mercado, que se puedan tomar decisiones entre todos y que permita por ejemplo hacer almacenamiento privado, (una medida que ya está encima de la mesa como solución a la subida de aranceles de EEUU)puede ser una medida que compense de alguna forma el sector del aceite, activar el mecanismo del almacenamiento privado. Hay muchas cosas en las que trabajar, pero el sector del aceite tiene que tener claro una cosa, y es que hay que organizarse mejor. El sector agrario tiene que tener más estructura, mejor vertebración, un tejido productivo más consolidado, capaz de negociar mejor en representación de los olivocultores y en eso trabaja el gobierno de Castilla-La Mancha. Yo espero que en esta legislatura podamos tener los grupos que tenemos cooperativos aceiteros, más grandes, más consolidados, con mayor facturación y que agrupen a todas las entidades cooperativas de la región, de esa manera defenderán mejor el producto de los olivocultores”.