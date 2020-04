¿Cuántas veces hemos visto en películas de ciencia ficción todo un argumento en torno a conseguir la sangre inmunizada de alguna persona que ha superado el contagio de algún supervirus que está a punto de exterminar a todo el planeta y que podría salvar el mundo?.. Pues es cierto que la realidad muchas veces supera la ficción. Quién nos iba a decir que un bicho llamado coronavirus iba a azotar de esta manera al mundo entero...

La urgencia es ahora buscar una vacuna y un tratamiento y en eso está el Hospital General de Ciudad Real que se va a sumar en estos días a un ensayo clínico promovido por el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, en colaboración con el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III para estudiar el plasma de pacientes curados.

Hablamos con la doctora Elena Madrigal , coordinadora de la Red de Hemodonación, Hemovigilancia y Hemoterapia de Castilla-La Mancha que se muestra ilusonada con este ensayo y con la respuesta que ha obtenido de toda la población "En primer lugar hemos invitado a participar a trabajadores y profesionales de la Gerencia Integrada de Ciudad Real, pero también al resto de la ciudadanía. Se han puesto en contacto con nosotros muchísimos ciudadanos para colaborar y donar su plasma".

El plasma hiperinmune se obtiene mediante la donación de pacientes que han superado la enfermedad Covid-19 y han desarrollado anticuerpos contra el virus SARS-Cov-2. La hipótesis del estudio es que los pacientes con Covid-19 en fase aguda que aún no han tenido la oportunidad de desarrollar una respuesta inmune eficaz contra el virus se beneficiarán del tratamiento con el plasma de otros pacientes que hayan superado la enfermedad y que contiene anticuerpos frente al virus, pero no todas las personas son válidas "tenemos que seleccionar a los candidatos idóneos, de momento buscamos a varones porque está comprobado que de su sangre se obtienen más beneficios, que pesen más de 50 kilos, con buen estado de salud y no tener antecedentes de haber recibido transfusión de sangre".

Se trata de una donación sencilla, con una duración de 30 minutos.

El resto de centros de transfusión de la Red de hemodonación de CLM se irán incorporando progresivamente a este proyecto.

ESCUCHA LA ENTREVISTA: