Sacerdotes y guardias civiles se enfrentarán en un partido de fútbol en Toledo a beneficio de Manos Unidas

Sacerdotes y guardias civiles se enfrentarán en un partido de fútbol en Toledo para recaudar fondos para la construcción de dos escuelas en Benín. Se trata de uno de los 17 proyectos que financia este año la ONGD Manos Unidas desde Toledo, según informa Europa Press.

Este encuentro solidario se celebrará el 30 de abril a las 17.00 horas en el campo de fútbol de Santa Bárbara. La entrada costará 5 euros y Manos Unidas prevé recaudar 5.000 euros con las 1.000 entradas que pondrá a la venta para este evento.

Así lo ha puesto de manifiesto el delegado de Manos Unidas en Toledo, Antonio Juanes-Cuartero, en la presentación de este partido que coincide con el 175 aniversario de la Guardia Civil y el 60 aniversario de Manos Unidas. Ha estado acompañado del general jefe de la Guardia Civil de la región, Manuel Llamas, y el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez.

Con la construcción de estas dos escuelas en Benín, ha dicho Juanes-Cartero, Manos Unidas pretende mejorar las condiciones educativas de los alumnos. El proyecto tiene un coste de 65.000 euros.

De su lado, el general jefe de la Guardia Civil de la región ha asegurado que la Benemérita acude a este partido "con toda la ilusión" y ha espetado que "gane el mejor".

El arzobispo de Toledo, aunque no formará parte del equipo de los curas que se enfrente a los guardias civiles el próximo día 30 de abril, ha manifestado que cuando él jugaba al fútbol en su juventud nunca le ha gustado "dar caña". "No me hace falta dar leña para jugar bien", ha dicho.

