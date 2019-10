¿Sabes que cerca de ti hay personas que no ven y no son ciegas?

Con motivo de la Semana de la Visión, 30 agrupaciones de personas con discapacidad visual y 200 especialistas en baja visión presentan el distintivo Tengo Baja Visión, cuyo objetivo es facilitar la comprensión ante la problemática que ésta conlleva, mejorar la interacción social de las personas que tienen la condición y sensibilizar a la población sobre su existencia.

La baja visión es un grado menor que la ceguera y hoy por hoy no tiene cura. Sus síntomas se presentan en forma de visión borrosa, pérdida de visión central, de visión periférica o de una parte del campo visual. La degeneración macular, el glaucoma, la miopía magna, la retinopatía diabética, la retinosis pigmentaria y otras distrofias hereditarias de retina o la aniridia son algunas de las enfermedades que causan baja visión. En España, más de un millón de personas tienen esta condición. Ana Martínez de GELOVISIÓN nos cuenta que es muy importante que la población sepa lo que es y al mismo tiempo poner a las personas que lo padecen un distintitvo "porque al igual que identificamos a una persona ciega por el bastón blanco, las que tienen Baja Visión no son reconocidas a primera vista". (ESCUCHA LA ENTREVISTA)

La baja visión no mejora utilizando la corrección óptica adecuada ni con tratamiento farmacológico o cirugía. La reducción de la visión dificulta e incapacita para la realización de tareas de la vida cotidiana. Sin embargo, la mayoría de la población desconoce la existencia de personas con baja visión porque pasan desapercibidas. Este desconocimiento causa una gran incomprensión en la población, sobre todo si, como ocurre a menudo, la persona muestra unos ojos y mirada aparentemente sanos. "Muchas veces se considera a estas personas torpes o antipáticas porque se chocan con facilidad, no reconocen las monedas con las que están pagando o se cruzan con nosotos y no nos saludan, y es sencillamente porque no ven" ha añadido Martínez.

El distintivo Tengo Baja Visión ayuda a que las personas con baja visión sean reconocidas como tales evitando así interpretaciones erróneas cuando se comportan de manera extraña debido a su visión reducida. El distintivo, que visibiliza la baja visión haciendo reconocibles a las personas que tienen la condición, se puede usar solo o acompañando al bastón blanco o perro guía, indicando con ello que quien lo usa tiene un resto útil de visión, es decir, que no es completamente ciega.

Para dar la máxima difusión al lanzamiento del distintivo, la imagen de Tengo Baja Visión se mostrará en soportes publicitarios de mobiliario urbano de varias ciudades españolas, así como en centros comerciales. Desde Tengo Baja Visión piden a la población que se haga fotos con los mupis -soportes publicitarios- y las suban a sus redes sociales utilizando el hashtag #TengoBajaVisión.

Asimismo, las asociaciones de personas con discapacidad visual y los especialistas en baja visión colaborarán informando a quienes tienen la condición sobre el proyecto, entregando el distintivo e identificando sus centros como lugares integradores de personas con baja visión a través de carteles “Tengo Baja Visión – Aquí lo tenemos en cuenta”.

El apoyo de los y las profesionales ha sido clave para la consolidación del distintivo Tengo Baja Visión como una herramienta reconocida en España. Suman alrededor de 200 entre los que se encuentran tanto centros oftalmológicos de prestigio como especialistas de la oftalmología, ópticos expertos en baja visión y la sociedad científica que los representa (SEEBV), y profesionales de la rehabilitación de personas con discapacidad visual y su asociación (ASPREH)

GELOVISIÓN se ha sumado a esta campaña de diagnóstico y concienciación desde el Centro Comercial ABADÍA como desde su establecimiento en la Avenida de Reconquista de Toledo.