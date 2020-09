"En la región tenemos las riendas del virus y la situación perimetrada". Así lo ha afirmado hoy el Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante su intervención tras el acto de firma en Toledo de un protocolo con la Diputación provincial y el Ayuntamiento para el desarrollo del Paseo San Gregorio de Puertollano (Ciudad Real). Si la situación evolucionara positivamente se reprogramaría para noviembre la mudanza al nuevo Hospital de Toledo, que duraría seis meses.

Page ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene adquiridos desde hace mes y medio 700.000 test de antígenos y espera poder realizarlos a partir de la próxima semana, para lo cual está "esperando la autorización".

Esas pruebas, que darán resultados en un espacio de tiempo de entre 20 minutos y media hora, se emplearán "de forma preferente" en las urgencias hospitalarias, y a continuación en las residencias y los colectivos de riesgo, aunque también se van a utilizar "en los colegios", para los niños y para evitar confinamientos innecesarios.

García-Page ha valorado que esas pruebas evitarán "pérdidas en resultados negativos", y ha recordado que la región ya tuvo "el acierto o la suerte" de tener test rápidos al principio de la pandemia, mostrándose "satisfecho" de poner contar ahora con los de antígenos.

Al respecto, ha incidido en que, aunque ahora están "detectando muchísimos virus en chavales" y en "edades más tempranas", realmente la edad media de mortalidad sigue estando por encima de los 77 años.

De otro lado, ha aseverado que hoy la región está "por debajo de la media" en los indicadores y que "ya todo el mundo entiende por dónde venía el problema". "El problema no es Madrid. Madrid tiene un enorme problema y es cuestión de todos ayudar a que se arregle", en la capital y en el conjunto del país, y mientras no se arregle "estamos en situación de riesgo".

MUDANZA DEL HOSPITAL DE TOLEDO EN NOVIEMBRE

En este contexto, ha adelantado también que, "si no hay complicaciones en términos del virus" y si la situación "evoluciona positivamente" el Ejecutivo está barajando "reprogramar" la apertura del futuro hospital de Toledo, de tal manera que la mudanza empezaría "a partir de noviembre", destacando, no obstante, que comparte con el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que tiene "un caso idéntico", que en la situación actual "no podemos estar encima de mudanza".

El presidente autonómico ha asumido que el virus no tiene que "cambiar la trayectoria" de seguir "en el mismo camino de avance social, político, cultural y empresarial", y por eso "en plena pandemia no hemos parado de redactar proyectos, sacar inversiones", contratando personal, rastreadores y con hasta 50 obras de distintos tamaños en el ámbito sanitario, ha querido resaltar.