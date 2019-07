"No sé si querían el bronce para venderlo porque no creo que lo hayan hecho para hacerme daño"

No encontramos ninguna justificación para el vandalismo que ha sufrido la escultura del “Águila de Toledo”, la estatuta del ciclista toledano Federico Martín Bahamontes, primer ganador español del Tour de Francia en 1959, aparecía este domingo derribada de su pedestal y destrozada.

Una estatuta de bronce instalada en el paseo del Miradero desde mayo del año pasado y que ha sido objeto de vandalismo casi desde el principio. Fede, como le conocemos todos, está moralmente hundido , aunque han sido muchas las personas que le han llamado para animarle, los primeros y los que le dieron la noticia fueron los propios miembros del Club Peña Bahamontes.

La Estatua de bronce, es ya una seña de identidad de Toledo y nadie se explica por qué casi desde el principio, ha sufrido diversos daños a manos de vándalos. El año pasado fueron detenidos 4 adolescentes de unos 14 años que rompieron la cadena de la bicicleta. Fede apunta a que pudiera ser para vender el bronce.."Puede ser que la hayan roto y hayan querido coger el bronce para venderlo, porque no encuentro otra explicación, en Toledo noto que me quieren, yo colaboro con los vecinos en todo lo que puedo, ayudando también a los más necesitados...."

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, le ha tranquilizado asegurando que la estatuta estaría restaurada para cuando llegue a Toledo la etapa de la Vuelta a España prevista para el día 13 de septiembre.

Intento de robo en su finca

La verdad es que últimamente el Águila de Toledo, no gana para sustos.. este fin de semana también descubría que habían intentado entrar en su finca, rompiendo una ventana "Han roto con una radial el sistema de cierre de la ventana y no han entrado porque había barrotes en la ventana, yo creo que sabían que me habían invitado a ir al Tour y pensaban que no iba a estar nadie, aunque al final no he ido, no me encuentro con ganas ni con la salud suficiente para ese viaje.."