"No queremos hacer negocio, no hay colegios concertados en pueblos pequeños porque no nos dejan"

Tras las polémicas palabras pronunciadas por la ministra de Educación, Isabel Celaá en el Congreso de Escuelas Católicas, afirmando que la libertad de elección de centro no es un derecho constitucional, hablamos con Ángel Camuñas, secretario regional de Escuelas Católicas: “Sabía lo que estaba diciendo, lo que no sabía era la repercusión que iba a tener, nos quedamos todos perplejos y nos preguntamos cómo podía decir esto en este foro, porque el resto del discurso estaba bastante bien y entendemos que venía dado por esa reforma que ellos quieren hacer de la educación que han anunciado y en la que quitan el criterio de los padres para elegir un centro educativo a la hora de organizar el sistema educativo de España. Al día siguiente matizó sus palabras porque en el fondo hacía referencia a una sentencia en la cual dice que un padre no puede invocar a ese derecho constitucional como algo absoluto, sino que también tiene que tener en cuenta el lugar donde está, dónde viven, los centros educativos que hay y el número de alumnos que existen”.

Camuñas apunta algunas de las consecuencias de anular como requisito la demanda social. "Si se quita el criterio, evidentemente no se puede crear nuevos centros educativos, pero además en los que hay se puede redistribuir el alumnado o empezar a eliminar líneas o bajar ratios porque junto a eso existe otro problema que todo el mundo calla y a veces se nos olvida y es que los alumnos están disminuyendo. Además es un derecho humano y constitucional y es la libertad de los padres de educar a sus hijos conforme a sus convicciones”.

El secretario de CLM de Escuelas Católicas también se ha referido al apoyo mostrado por el presidente Emiliano García-Page a los colegios concertados. "En los premios Cope y en el Acto del Día de la Enseñanza Page apoyó expresamente a la concertada y nos alegra por pertenecer al partido que nos gobierna y entendemos que puede tener algo de influencia, pero también es cierto que si una ley nacional se aplica, las comunidades tienen que aceptarlo”.

"Los colegios concertados no son un negocio, como se dice. Si nos dejaran, estaríamos también en pueblos con sólo 10 alumnos"

“En el fondo no es como a veces se ha dicho mantener un negocio, es decir, nosotros no estamos presentes en mas lugares porque veces no se nos deja, es decir si a nosotros nos dejaran tener un colegio en un pueblo que tiene 10 alumnos, aunque no fuera rentable, si nos dejaran, estaríamos . Quien se acerque a nuestras cuentas, son públicas, se conoce cómo se financia un colegio concertado, nos hace auditoría la administración tanto educativa como hacienda y por tanto no es que busquemos ningún negocio, sino que queremos responder a una demanda de los padres y aun derecho humano básico".

Escucha la entrevista: