¿Qué opinan los miembros del grupo de facebook "La vuelta al cole. Toledo y alrededores" del primer día?

Ayer echaba humo el grupo de Facebook "La vuelta al cole. Toledo y alrededores". Durante cuatro semanas, padres y madres, profesores y alumnos habían volcado en sus páginas todas las preocupaciones e incertidumbres ante la vuelta al cole, conviendo con el coronavirus. Ayer pudieron comprobar las medidas tomadas por los diferentes centros escolares y lo cierto es que la mayoría se mostró satisfecha.

"En general, los padres están contentos, aunque hay algunos centros donde no se han cumplido todas las medidas"

Hoy hemos hablado en "Herrera en COPE Toledo" con Miguel Ángel Manzanero, administrador de este grupo " Lo que comenta la gente es que los niños están contentos de ir al colegio, otros han comentado que en algunos centros no han cumplido del todo con las medidas impuestas. Depende mucho de los colegios. Pero en general se puede decir que se ha superado la prueba y la verdad es que los niños tenían ganas de ir al cole y los centros educativos han puesto lo máximo que han podido, pero ya veremos cómo evoluciona todo esto...".

Miguel Ángel no esperaba, cuando hace cinco semanas creó el grupo, que tuviera tanto éxito: "No me esperaba, para nada la respuesta de tanta gente, ya somos unos 5.200 miembros en el grupo. Lo hice para el pueblo (Sonseca) y poco más y somos más de 5.200 personas de toda España, no solo de Toledo".

El grupo seguirá funcionando durante todo el curso escolar "Yo quiero seguir adelante con todo esto, hasta el final y a ver cómo van psando los días y si va a haber clases online".

