"¿Que si a mí me gusta más o menos este nuevo gobierno?. La opinión del PSOE en CLM la ha dejado clara Page"

Invitamos al programa al presidente de la Diputación Provincial de Toledo, Álvaro Gutiérrez para que nos comente los principales retos y proyectos de la institución que preside para este año 2020, aunque, evidentemente, lo primero que hacemos es pedirle una valoración del nuevo gobierno de Pedro Sánchez: “ Tenemos el presidente del gobierno que han querido los ciudadanos de este país. Ha sido quien ganó las elecciones en las dos ocasiones en las que se ha presentado, me hubiera gustado que los partidos de derechas hubieran sido más responsables y la patria se defiende así no con símbolos y banderas que nos representan a todos, si hubiéramos contado con ellos, a lo mejor no hubiera sido necesario el apoyo de otras formaciones políticas , ¿a mí me gusta más o menos?. Yo creo que la posición del PSOE en Castilla-La Mancha la ha verbalizado perfectamente el presidente Emiliano García-Page, no necesita que yo aquí lo apuntale, pero la irresponsabilidad de los partidos de derechas no han dejado tampoco muchas opciones”.

El presidente comienza este año 2020 con los deberes hechos y los presupuestos para este año aprobados con un total de 131 millones de euros “Hay mas de 180 municipios en la provincia de Toledo con menos de 5.000 habitantes, casi 100 municipios con menos de 1.000, la labor de la diputación se hace fundamental en ayudar a las necesidades básicas de todos y hemos aprobado antes de terminar el año un presupuesto inversor y muy social con 100 millones para ayudar en todos sus proyectos y a las organizaciones y personas".

Los Planes provinciales se incrementan este año un 25% con respecto a otros años “ Es la primera vez en décadas que este programa básico para los municipios más pequeños aumenta en 2 millones y medio de euros pasando de casi ocho millones a diez millones. Esto nos da garantía de cumplir objetivos para elementos básicos en los ayuntamientos”.

El reto principal que persigue la diputación es “ el bienestar de los ciudadanos y para ello trabajaremos por el empleo, por la recualificación profesional de aquellas personas que se quedaron atrás, por la cultura, el turismo y el deporte. Queremos hacer la provincia de Toledo una zona habitable y queremos luchar contra la despoblación".

El viernes 24 de enero será el día dedicado a Toledo dentro del Stand de la JCCM



La Diputación de Toledo volverá a representar a todos los pueblos de la provincia en FITUR 2020 que se celebra del 22 al 26 de enero. "El día de Toledo va a ser el día 24 de enero, viernes. El turismo produce unos beneficios importantes para nuestra economía provincial. Este año se podrá ver un mural de cerámica destacando la reciente declaración de la Unesco a la cerámica de Talavera y Puente del Arzobispo como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad “Yo me siento muy orgulloso de haber contribuido y apoyado a la asociación Tierras de Cerámica, no tenemos ningún mérito, lo tienen ellos y los artesanos y les doy la enhorabuena, un reconocimiento merecido y del que nos sentimos muy orgullosos y que va a suponer un respaldo al sector como producción y como foco turístico y nos va a venir muy bien no sólo a Talavera, sino también a toda la provincia".