¿Qué empuja a una persona a ser sacerdote?

Pocas veces se habla de la elección de convertirse en sacerdote. Hoy lo vamos a personalizar en el seminarista Iván Bastante que el próximo 11 de julio se ordenará como diácono en la Catedral de Ciudad Real "Yo soy de vocación tardía, entré con 23 años en el seminario y varios hechos que fueron ocurriendo en mi vida me hicieron sentir que el Señor quería que hiciera algo más. Era un jóven que estaba muy comprometido con mi parroquia". Tiene muy claro cuál fue el momento en el que decidió ser sacerdote " Fue hablando con mi sacerdote. Él me lo propuso. Yo llevaba mucho tiempo dándole vueltas en la soledad de mi casa sin compartirlo con nadie hasta que el sacerdote de mi parroquia me lo planteó. En ese momento me derrumbé y me puse a llorar, le dije que llevaba mucho tiempo dándole vueltas a la cabeza y que si él me lo decía ya no tenía escapatoria...".

"Pensaba que mis padres se lo iban a tomar mal, pero fue muy sencillo"

Al principio temía que la familia no lo entendiese "Pensaba que mis padres se lo iban a tomar mal porque yo ya tenía 23 años, tenía mi piso, trabajo y pensaba que iba a ser difícil. Pero al final fue muy fácil, mi padre y mi madre me animaron a seguir hacia delante".

Ser sacerdote no significa renunciar a nada "Sencillamente es una elección de vida. Para mí ha sido ganar y hacer lo que siento en mi corazón. Si miras el sacerdocio como rechazo y renuncia es que hay algo que no cuadra...".

A día de hoy son muchas las personas que afirman creer en Dios pero no en los sacerdotes " Yo les diría que el sacerdote, al fin y al cabo, es necesario para creer en Dios porque hace que ocurra lo más importante para los cristianos y es que Cristo se haga presente en la Eucaristía. Sin sacerdotes, nadie nos puede llevar a Cristo".

La realidad es que cada vez hay menos vocaciones sacerdotales, Iván lo achaca a la falta de madurez de la gente "Cada vez la gente madura más tarde y adherirse a la Fe viene más tardiamente ".

"La religión da alegría y esperanza a los chicos en la cárcel"

Iván ha estado en la pastoral penitenciaria en las prisiones de Herrera y Alcázar "Me llama mucho la atención porque a pesar de que los chicos están encerrados, son libres, porque entre todas las opciones que les ofrece la cárcel, muchos eligen la Eucaristía y hablar con el sacerdote y lo viven con mucha hondura y mucha alegría porque les da esperanza y luz".

El futuro diácono nos confiesa que le gustaría conseguir como sacerdote que la gente abrazara la fe "Que no me recuerden a mí, sino a Cristo y que digan que este sacerdote hizo posible conocer a Dios".

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA: