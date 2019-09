El PSOE ganaría las generales en Castilla-La Mancha según el CIS

El CIS ha dado a conocer hoy que el 31,1% de encuestados en CLM votaría al PSOE, el 18,2% a PP, Cs recabaría el 9,5% de los votos y UP el 5,2. Aún no se sabe si habrá o no convocatoria electoral para elegir un nuevo Parlamento pero los diferentes partidos políticos han comenzado a poner en marcha sus maquinarias electorales para, en caso de nuevas elecciones, arañar el mayor número de papeletas. Conocer la intención de voto es una de las mayores preocupaciones de los políticos estos días.

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas en su estudio postelectoral de las elecciones autonómicas y municipales 2019, el 31,1% de los más de 400 encuestados en 47 municipios en Castilla-La Mancha se decantarían por el PSOE en unas elecciones generales --trece puntos menos que los apoyos cosechados en las elecciones autonómicas del 26 de mayo, cuando le votaron más del 44% de los electores--; mientras que el 18,2% votarían al Partido Popular, lejos también del 28% de sufragios recabados en la pasada cita electoral.

De su lado, para Cs un 9,5% de los encuestados muestran su intención de voto, por debajo de, 11,38% del mes de mayo; mientras que Unidas Podemos caería al 5,2% desde el 6,9% que le otorgaron las urnas. Vox caería del 7,02% al 5,4%.

En las pasadas elecciones generales del 28 de abril, el PSOE fue el partido más votado con un 32,37%, que le supuso 9 diputados; el PP consiguió el 22,69% de los votos, con los que obtuvo seis diputados; Cs logró el 17,47% de los sufragios, que le dieron 4 escaños; Vox consiguió el 15,29% de los votos, que le sirvieron para lograr dos actas; y Podemos-IU-Equo se quedó en el 10,15% del voto, resultados con los que no consiguió ningún escaño.