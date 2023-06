El programa televisivo "Salvame" se despide hoy desde la localidad toledana de Pantoja

Los seguidores del programa televisivo “Salvame” sabrán perfectamente que se despiden hoy después de más de 14 años de emisión y 3.600 entregas. Lo que no todo el mundo sabe es que lo harán desde un pueblo de Toledo, haciendo un guiño al personaje que más horas ha ocupado en este programa, "Pantoja". En Cope Toledo hemos hablado con su alcalde Julián Torrejón.

"Fue una sorpersa porque estaban buscando un sitio cercano a Madrid y le llamó la atención el nombre del pueblo y además acabamos de inaugurar un auditorio y decidieron venirse aquí. Nosotros estamos encantados de que se conozca nuestro pueblo".

Desde allí harán conexiones y entrevistas desde el auditorio Tío Fernando que debido al revuelo que ha levantado la noticia, sin duda estará lleno de vecinos y curiosos que no se querrán perder ver en directo a alguno de los presentadores y es que la entrada es libre "creo que viene Lidia Lozano y algunos otros personajes".

"A partir de las cinco de la tarde harán directos desde el auditorio de Pantoja"

De todos es sabido que algunos ¡matan! por ser entrevistados en este programa, sin embargo, el alcalde ha declinado la invitación "me dijeron que me iban a entrevistar pero no sé si voy a poder ir, porque tengo otros compromisos adquiridos desde hace tiempo. Aunque estarán mis concejalas. Nos han dicho que a partir de las cinco de la tarde irán haciendo directos desde el auditorio".



Hemos hablado también con los vecinos "No me parece ni bien ni mal, es un programa que no veo y tampoco entiendo muy bien por qué vienen a mi pueblo, aunque dicen que es por referencia a Isabel Pantoja".

En cualquier caso el alcalde aprovecha para manifestar que aunque le parece muy bien que gracias a este programa, los españoles sepan dónde está Pantoja, pero le gustaría que se conociera por otros motivos "En breve se van a implantar en nuestro pueblo empresas importantes que nos darán nombre y volveremos a ser conocidos por nuestra relación con la industria de la cerámica