Problemas de columna en la tercera edad. Dr. Andrés Barriga

Los problemas de columna en la tercera edad son una de las causas más frecuentes en la consulta en Traumatología. Hablamos con el doctor Andrés Barriga, jefe de traumatología HM IMI Toledo.

La patología degenerativa de la columna vertebral es la segunda causa de enfermedad crónica a partir de los 65 años, sobre todo las estenosis de canal, las hernias discales y las fracturas vertebrales: “Las fracturas se producen sobre todo en la mujer a raíz de la menopausia, los huesos van perdiendo calidad ósea y se producen fracturas por fracturas mínimas, incluso por toser o estornudar o por levantar un peso no muy alto. La fractura se caracteriza por un dolor intenso en la espalda que el paciente a veces lo confunde con un lumbago y no se tratan o se hace un poco de reposo o se pone un corsé, en la mayoría de los casos no hay que operarlas, pero en algunas fracturas no se quita el dolor pasado seis semanas de reposo y hay que llegar a operarlas”.

La estenosis de canal también es conocido como El síndrome del Escaparatita: " Porque las personas tienen que parar unos minutos ante la imposibilidad de poder seguir caminando y para que se le quite el dolor".

LA ESTENOSIS DE CANAL NO SE PUEDE PREVENIR

“La estenosis de canal no se puede prevenir, es un proceso degenerativo que afecta a una porción importante de la población y es la cirugía que más hacemos en la columna con éxito en casi todos los casos , pero las fracturas vertebrales sí que podemos prevenirlas tratando la osteoporosis, manteniendo una buena actividad física , con una dieta rica en calcio, tomando el sol en verano y en algunos casos hay que tratarlo con medicamentos para que los huesos no sean tan frágiles”.

¿CUÁNDO DEBEMOS OPERANOS?

“Se tiene que operar cuando el paciente ya no pueda caminar o le impida hacer una vida normal o tenga un dolor muy intenso. Si la estenosis es central no va a tener dolor, sólo va a notar que no puede caminar cuando lleve unos pasos , pero si la estenosis es lateral, que lo que está comprimiendo es el nervio ciático, el paciente puede tener un dolor muy intenso incluso en reposo”

“Yo les aconsejo que cuando tengan estos problemas se operen cuanto antes, porque es mejor operar a los 65 que a los 80, aunque también lo hacemos”.



