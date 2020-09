"El problema con el IES de Daimiel se soluciona tirando un tabique"

Hoy precisamente se cumplen 6 meses desde que se decretara el Estado de Alarma por la Covid-19. Seis meses en los que se ha tenido que trabajar a marchas forzadas. Analizamos en "HERRERA EN COPE CLM" con la portavoz del gobierno de CLM, Blanca Férnandez, la situación actual de la región, junto con otros asuntos de actualidad:

"Nos nos importa endeudarnos hasta las cejas para luchar contra la pandemia"

“Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda, CLM es la comunidad que mayor esfuerzo ha hecho en términos presupuestarios en lo que llamamos la factura COVID, 550 millones de euros hasta junio. El 1,5% de nuestro PIB para batallar contra un virus que ha dejado muchas víctimas en el camino. Y el sufrimiento que hemos tenido en CLM ha hecho que nos volquemos con todos los recursos y nos nos importe endeudarnos hasta las cejas para luchar contra la pandemia, hasta el punto de que hoy en día si queremos contratar a personal de enfermería tenemos que sacar ofertas porque se nos han agotado todas las bolsas. El ejemplo último lo tuvimos la pasada semana para las 23 enfermeras escolares de la provincia de Toledo. Somos de las Comunidades autónomas que tenemos más rastreadores”.

"El Consejero de Sanidad y el Pte de CLM han comparecido muchas veces. No queremos que esta Comisión COVID se convierta en un circo político"

Hoy precisamente se reúne la Comisión No permanente de Estudio sobre la gestión efectos del COVID-19 en CLM, le preguntamos a la portavoz su valoración sobre la petición de Ciudadanos y el PP de que comparezcan el presidente Emiliano García-Page y el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz. “Eso es una decisión de los grupos parlamentarios, en cualquier caso es curiosa la posición del PP y de Ciudadanos cuando el consejero comparece en todos los plenos e incluso en mitad de la pandemia compareció en una videoconferencia gestionando la situación. El presidente ha acomparecido en Cortes y en el Pleno para ofrecer todas las explicaciones. Para nosotros la transparencia es importante, pero no queremos que esta Comisión se convierta en un circo político, tiene que ser una comisión útil a la ciudadanía no a los partidos políticos”.

"La solución en el IES de Daimiel es tirar un tabique, pero no quieren, prefieren dimitir y no solucionar"

Fernández critica la dimisión de la Junta Directiva del IES Juan D'Opazo que denuncia la imposibilidad de garantizar la seguridad de sus alumnos por la falta de recursos materiales y humanos. “Una dimisión entre 1.700 equipos directivos de toda CLM habla muy bien de los equipos directivos que se están dejando la piel. Este director, que ha optado por irse a los medios de comunicación, tiene las mismas medidas y recursos que el resto de centros. La discrepancia es que hay un aula con 25 alumnos y para que se cumplan con la distancia mínima de seguridad tendría que haber 22 alumnos. La administración le ha dicho al centro que tire un tabique (que tarda un fin de semana en tirar) y la dirección se niega, reclamando un maestro y medio mas y en ese litigio quienes pierden son los alumnos. Hemos invertido 120 millones mas que en el curso anterior, se está haciendo un enorme esfuerzo presupuestario, personal y político, por parte de todo el mundo, pero hay personas que prefieren dimitir antes que solucionar y esto no lo comparto. Primero se soluciona, y luego se dimite y se critica. En cualquier caso esto se va a solucionar en cuestión de horas”.

"Desde el ayuntamiento de Bolaños aseguran que les hemos confinado porque son del PP o porque nos dan más dinero cuantos más positivos haya . Es indignante"

La situación de Bolaños de Calatrava y las críticas vertidas por su alcalde Miguel Ángel Valverde y por parte del presidente del PP acusando al gobierno regional de falta de coordinación aumenta la indignación de la portavoz regional: “Mienten rotundamente, me parece indignante que el alcalde de Bolaños haga esto. El director provincial de sanidad habla permanentemente con el alcalde y está dispuesto siempre a cogerle el teléfono y además ha tenido que dirigirle un escrito para que cumpla con sus obligaciones porque está lanzando la idea de que hemos confinado Bolaños porque somos socialistas y ellos populares, lo que nos parece una auténtica barbaridad. Además se le está contando a la población que queremos que salgan mas positivos porque así le dan más dinero a la Junta , algo que es rotundamente falsa. La distribución de los recursos COVID ya se hizo, con unos criterios que no compartíamos, pero que nada tiene que ver con las PCR que se efectúan en una población donde lo único que queremos es cazar al virus”.

"El decreto sobre los remanentes no es la panacea, pero no entiendo como el PP no se suma a la solución de un problema causado por ellos"

Otro de los asuntos de plena actualidad es la financiación local y el rechazo en el Congreso del Decreto Ley del Gobierno para la utilización de los remanentes positivos. “La ministra buscó una alternativa para dejar tranquila a Europa porque no cambia la ley de estabilidad presupuestaria y al mismo tiempo le daba un balón de oxígeno a los ayuntamientos. No era la panacea porque hay muchos ayuntamientos que no tiene superávit presupuestario, pero no entiendo que el PP no se sume a esta solución de un problema causado por el gobierno anterior o que no proponga una alternativa, o una enmienda concreta para mejorar el texto. Sencillamente han hecho un muro de contención para evitar la solución. Es un ejemplo más de utilización de la política para favorecer nuestras posiciones partidarias y no para favorecer a la ciudadania. Me parece bochornoso que el PP no haya formado parte de la solución y que siga formando parte del problema”.

"Necesitamos consenso en la okupación ilegal, la presencia de Podemos dificultará que el gobierno modifique la ley"

En cuanto a la okupación ilegal de viviendas y la propuesta del PP de presentar en las Cortes regionales un texto normativo Blanca apuesta por el consenso “Ya saben que el presidente de Castilla-La Mancha fue el primero que puso encima de la mesa esta cuestión y aprobamos una Proposición No de Ley en las Cortes presentada por el grupo parlamentario socialista instando al gobierno de España a tomar medidas. La fiscal general del Estado anunció hace poco instrucciones concretas a los juzgados para afrontar este asunto, pero es evidente que necesitamos consensos. Aquí hay una mafia vinculada con la okupación. Fomento está analizando el problema en coordinación con el gobierno de España aunque como sabemos están en coalición con Podemos y este partido ha mantenido una posición muy determinada y esto dificultará que haya modificaciones en la ley, pero en CLM lo que tenemos claro es que la posición que vamos a defender es la que defiende los intereses de la ciudadanía y tenemos zonas con un grave problema de okupación de las que no nos vamos a olvidar”.

Caso Kitchen: "No descartamos ir a los tribunales, yo viví personalmente el ataque de Gómez Gordo a ex-altos cargos socialistas, al propio Barreda y a Page"

Por último le preguntamos sobre el anuncio del gobierno de CLM de realizar acciones judiciales contra Cospedal y Gómez Gordo por el caso Kitchen “No lo descartamos, personalmente estuve en la oposición y me resultó bochornoso e indignante lo que hicieron desde el gobierno de Cospedal para cargarse a ex-altos cargos del gobierno de Barreda, machacaron a Barreda de una manera vergonzante, al propio Bono lo persiguieron hasta judicialmente, eran evidentes los montajes que realizaron contra Emiliano García-Page en la televisión regional y sabíamos que había gente rebuscando expedientes en las delegaciones y en las consejerías. Obviamente esto estaba articulado, por lo que se ve, por Gómez Gordo, que era un alto cargo de la Junta, con despacho a escasos metros de la presidenta y su hombre de confianza. Según parece, este señor no solamente se dedicaba a montar este tipo de cuestiones contra dirigentes socialistas (50 querellas falsas en aquella legislatura), sino que por lo que estamos viendo y están diciendo los jueces, también se dedicaba a convencer al chófer de Bárcenas para que le robara los papeles... en fin una operación para-policial escalofriante. Por tanto no renunciamos a posibles acciones judiciales porque este operativo en buena medida tenía una pata en CLM”.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA