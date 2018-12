Preocupación del sector de la discapacidad por cómo se aplicará la subida del SMI

Preocupación del movimiento asociativo de la discapacidad de Castilla-La Mancha ante la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros con la entrada del 2019, ya que aseguran no tener garantizada la financiación necesaria por parte del Gobierno regional para seguir ofreciendo los servicios que prestan. Alegan que las subvenciones son insuficientes, poniendo en riesgo recursos y empleos.

Preocupación de la que se ha hecho eco el PP. El diputado Lorenzo Robisco critica que el Ejecutivo no garantice la financiación necesaria. El PSOE por su parte asegura que la mayor parte de los trabajadores del tercer sector cobran por encima de los 900 euros, por lo que la subida del salario mínimo no será tan grave. No obstante, la diputada Blanca Fernández apunta que el Gobierno hará lo posible para evitar problemas, y acusa al PP de haber recortado en servicios sociales.