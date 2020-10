A partir de las doce de la noche entra en vigor el decreto recién firmado por el presidente regional, Emiliano García-Page, por el que se cierra perimetralmente Castilla-La Mancha durante 14 días, se aplica el toque de queda entre las 00.00 y las 6.00 horas y se prohíbe la reunión de más de seis personas tanto en el ámbito público como en el privado.

Medidas duras, pero necesarias según la portavoz del gobierno de CLM, Blanca Fernández, que hoy ha estado en “Herrera en COPE CLM”: “Son medidas necesarias porque entendemos que tenemos que doblegar la curva en este momento, el sistema sanitario aún no está saturado ni mucho menos , pero hay que evitar que se produzca esta situación. Por muy duras que sean las medidas, prima la salud pública y también hay que tener en cuenta que si esto funciona, igual podemos disfrutar un poco de la navidad e inyectar un poco de alegría económica en la hostelería y en el sector del turismo”.

"Si el periodo de incubación puede ir desde las 48 horas hasta los 21 días, parece razonable que las medidas de confinamiento tengan cierta permanencia en el tiempo"

En cuanto a la decisión del confinamiento por días anunciado ayer por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la portavoz regional respeta su opinión, pero no la comparte “Tengo que ser muy respetuosa con el resto de los presidentes comunitarios, especialmente con los que son limítrofes con Castilla la Mancha porque nos necesitamos, tenemos una relación muy intensa. Pero el tema de la movilidad, sobre todo cuando en una comunidad viven más de 6,5 millones de personas es muy delicada . La presidenta Ayuso se equivoca a la hora de decir que les dejan encerrados. No hay intención de dejar a nadie encerrado si no que la movilidad es un elemento clave para luchar contra el virus y prácticamente todas las Comunidades Autónomas ya han decretado el confinamiento perimetral. Teniendo en cuenta que el periodo de incubación puede ir desde las 48 horas hasta los 21 dias parece razonable que las medidas que se toman tengan cierta permanencia en el tiempo” .

"Si somos responsables podemos estar tranquilos, los centros sanitarios no están saturados, pero el sistema no es infinito"

Hoy mismo se ha batido un nuevo récord de contagiados en CLM con 1.212 nuevos casos en las últimas 24 horas y el número de hospitalizados ha aumentado hasta los 714 en camas convencionales y 79 pacientes que necesitan respiradores, ante la presión hospitalaria y posibles colapsos sanitarios, Blanca Fernández lanza un mensaje de tranquilidad, pero también de responsabilidad. “Tenemos que estar tranquilos si somos responsables, si no lo somos no podemos estar tranquilos. 1.200 son muchos contagios. Estas medidas son imprescindibles para evitar esa saturación del sistema sanitario que aunque está bien preparado y tenemos planes de contingencia el sistema es finito, es como una goma elástica, si la estiramos mucho, se puede romper. El gobierno regional no prevee que esto pueda pasar”.

