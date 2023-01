El Pleno de Toledo aprueba su presupuesto 2023 con los votos a favor del PSOE y el edil no adscrito

El Pleno del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado de manera inicial este jueves los Presupuestos Municipales para 2023, con los votos a favor del PSOE y el concejal no adscrito, por un montante de 114 millones de euros. Conllevará una inversión de 15 millones de euros en inversiones para la ciudad, así como más de 44 millones para los servicios públicos.

A partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), contarán con un plazo de información pública de 15 días hábiles. Tras dicho plazo, las cuentas serán oficiales de no existir alegación alguna o volverán al Pleno en caso contrario.

El montante para 2023 incluye un incremento de 3,6 por ciento en Servicios Sociales, habiéndose duplicado el presupuesto desde el año 2015 e incorpora también más de tres millones de euros para el Empleo y un incremento del 4,8 por ciento de la partida destinada a Personal.

La portavoz del equipo de Gobierno, Noelia de la Cruz, ha explicado que este 19 de enero de será recordado como "un buen día" para Toledo al aprobarse los séptimos presupuestos consecutivos del Gobierno de la alcaldesa Milagros Tolón, unas cuentas que convierten a la ciudad en referente "con los mejores datos de desempleo, renta per cápita, servicios públicos, altas cotas de bienestar, cultura y ocio y, en definitiva, la mejora de la vida de nuestros vecinos y vecinas", ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Se trata, tal y como ha planteado el vicealcalde de Toledo y edil de Hacienda, José Pablo Sabrido, de un presupuesto "serio, riguroso y responsable acorde con una situación económica compleja que afecta directamente a servicios como el alumbrado, el transporte o el tratamiento de residuos por el contexto de crisis energética global, sin subida de impuestos y fruto de la eficiencia y la eficacia en la gestión".

Y es que, tal y como ha destacado el edil, "Toledo lleva siete años sin subir los impuestos, incluso bajando y bonificando tasas municipales y de cara a 2023 tampoco hay prevista una subida de los ingresos municipales".

En cuanto a los impuestos indirectos, la recaudación prevista para el ejercicio 2023 roza los 5 millones de euros, mientras que los ingresos por tasas se sitúan en los 22,7 millones de euros. Los ingresos por transferencias corrientes derivadas de los gobiernos central y autonómico se sitúan en los 20,5 millones de euros, y se han previsto 1,7 millones de euros por ingresos patrimoniales.

Por enajenación de terrenos los ingresos ascienden a medio millón de euros, mientras que las transferencias de capital supondrán 12,5 millones de los Fondos Next Generation y los pasivos financieros se completarán con 2.526.000 euros.

Estos ingresos, como ha explicado José Pablo Sabrido, se destinarán a las siguientes cuestiones. A personal se dedican 33.871.000 euros, mientras que al capítulo de bienes corrientes, es decir, a los principales contratos del Ayuntamiento, como son limpieza, basura, parques y jardines, entre otros, se destinarán cerca de 44 millones.

El capítulo de gastos financieros e intereses está cubierto con 186.100 euros, y se ha previsto un fondo de contingencia para gastos imprevistos de 420.000 euros.

Las inversiones que recogen los Presupuestos Municipales para 2023 cuentan con una partida de 15,5 millones de euros. El Presupuesto de 2023 también especifica una partida de 260.000 euros para cooperación internacional, así como las cuantías que el Ayuntamiento aporta a cada uno de los patronatos municipales y que en términos globales ascienden a los 6 millones de euros.

De esta forma, el Patronato Deportivo Municipal contará con 6.022.998 euros, de los cuales el Ayuntamiento aporta 4 millones; el Patronato del Teatro Municipal de Rojas contará en 2023 con un presupuesto de 1.665.000 euros, el ayuntamiento financia este patronato con 1,1 millones; el Patronato de la Escuela Municipal de Música recibirá de las arcas públicas 550.000 euros de los 887.000 que suma su presupuesto. Por su parte, el Patronato Municipal de Turismo contará con 1,4 millones de euros.

Desde los Fondos Europeos de Recuperación, Transformación y Resiliencia se invertirán 310.000 euros en 2023 para la digitalización del sector turístico, incluyendo señalética digital, homogeneización de la oferta web de la ciudad y un plan de marketing y comunicación digital.

Además, hay que sumar otros 200.000 euros presupuestados para competitividad y promoción turística, en concreto para el turismo MICE y de congresos, para el desarrollo de los programas de calidad turística en destino (SICTED), Red de Destinos Turísticos Inteligentes, sostenibilidad y asistencias técnicas.

Estos 1,4 millones de euros "suponen el esfuerzo presupuestario más grande que se ha hecho en los últimos años" en el Patronato Municipal de Turismo.

De otro lado, el Pleno municipal ha aprobado, con carácter definitivo, el Plan Especial de reforma interior para la conservación del patrimonio cultural del Cigarral del Carmen y otras solicitudes de declaraciones de especial interés o utilidad municipal de varias obras en el Casco.

De su parte, el grupo municipal de Ciudadanos (CS) en Toledo ha rechazado el proyecto de presupuestos elaborado por el gobierno local argumentando que "las cuentas del PSOE no responden a un modelo de ciudad, si no a los intereses electorales de este partido a cuatro meses de la cita con las urnas".

El concejal de Cs Esteban Paños ha "desmontado" el consenso del que presume Tolón: "los proyectos de su gobierno no han pasado por el Consejo Social, máximo órgano de representación que no ha sido convocado en 8 años de gobierno socialista", ha informado Cs en nota de prensa.

Por su lado, Vox, de boca de su edil, María de los Ángeles Ramos, existe "una clara voluntad por parte del PSOE de vivir instalados en el incumplimiento de la legalidad vigente en materia presupuestaria" al presentar los presupuestos fuera del plazo.

"Muchas de las partidas de gasto incluidas en el presupuesto del Partido Socialista no aportan nada ni a las economías de las familias ni a los negocios de los toledanos ni a la inversión en servicios públicos básicos y necesarios, cuyos importes deberían destinarse a estos fines y que constituyen el interés general de los vecinos de Toledo. Además, la previsión irreal de los gastos del presupuesto hace que nazca con déficit y que la falta de previsión conduzca a modificaciones futuras al alza en el presupuesto", ha afirmado la concejal, mediante un comunicado de Vox.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha señalado que las cuentas no solucionan los problemas de los toledanos, se olvidan de las necesidades de los barrios y del futuro de la ciudad.

"Decimos no al presupuesto por electoralista, por irreal, porque no da soluciones a los toledanos, no tiene visión de futuro, castiga a nuestros jóvenes, limita el desarrollo de nuestra ciudad y no son los presupuestos que Toledo necesita", ha manifestado, tal y como ha informado el PP.

Por su parte, Txema Fernández, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida-Podemos, ha expresado su voto negativo a las cuentas.