La familia de Cristina Martín, (asesinada por su marido en Mora en 2017) ha mostrado su preocupación en "Herrera en COPE Toledo" ante la sentencia de 23 años de prisión,dictada ayer por la Audiencia Provincial de Toledo .

"Va diciendo que va a venir a Mora en cuanto pueda y ya sabemos contra quién va a venir..."

Tal y como señala la sentencia, no procede la pena de prisión permanente revisable, solicitada por el Ministerior Fiscal y las acusaciones, ya que al haberse considerado el delito de asesinato con alevosía, que implica tener en cuenta la indefensión de la víctima, no puede volver a tenerse en cuenta la especial vulnerabilidad de la víctima. Y es que Cristina padecía la llamada enfermedad de huesos de cristal. “Nuestra misión es proteger a la niña y con esta condena no la protegemos lo suficiente. Queremos la prisión permanente porque de esta manera no puede salir en 25 años y es la manera de proteger a la niña y a nosotros, porque en el juicio los forenses dejaron claro la agresividad del acusado hacía mí y mis padres. Va diciendo que va a venir a Mora en cuanto pueda y ya sabemos contra quien va a venir”.

Se trata de la sentencia correspondiente al juicio con jurado popular, que fue celebrado por segunda vez del 7 al 12 de septiembre y cuyo veredicto fue devuelto hasta en dos ocasiones.

En la sentencia se impone la inhabilitación al condenado para el ejercicio de la patria potestad sobre su hija menor; se prohíbe al condenado aproximarse a menos de 300 metros a su hija menor a su lugar de residencia o cualquier otro lugar frecuentado por la misma por un período superior a 6 años al de la duración de la pena de prisión impuesta, así como la prohibición de comunicación con la misma por cualquier durante el mismo período.

"En los permisos puede venir a Mora y la psicóloga ha dicho que puede perjudicar a su hija verle, aunque sea a 300 metros"

Se impone al condenado la medida de libertad vigilada que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad, por 10 años, prohibición de comunicarse y aproximarse a los familiares de la fallecida: “La psicóloga asegura que se le puede hacer mucho daño a la hija, incluso si le ve de lejos. Si va a tener permisos dentro de dos o tres años, su hija todavía es pequeña y en 300 metros tu ves a la persona. Por otra parte, esperamos que lo cumpla, pero no nos fiamos de alguien que ha asesinado a su mujer”.

En concepto de responsabilidad civil el acusado indemnizará a su hija menor en 150.000 euros; en 100.000 euros a cada uno de los progenitores de la fallecida y en 50.000 euros a la hermana de la víctima: “Al final, es sólo dinero y es necesario, pero preferimos conseguir la prisión permanente. Por otra parte, si se declara insolvente....”.

Los abogados de la familia están estudiando la sentencia,"Podemos apelar al Tribunal Superior de Justicia y en este momento lo están estudiando nuestros abogados".



