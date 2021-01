Picazo: "Hay sanitarios que se han ofrecido voluntarios para vacunar todos los días y acelerar la vacunación"

Castilla La Mancha tiene la peor situación desde la primera ola, 6.679 nuevos casos por infección de coronavirus a lo largo del fin de semana y solo el viernes había más de 3.000 contagios. En esos tres días ha habido 73 fallecidos. Una persona muerta cada hora.

Situación muy preocupante, según Carmen Picazo, coordinadora de Ciudadanos en Castilla La Mancha. “Y no paran de aumentar los contagios; la incidencia ha pasado de 400 a 1.000 en 10 días. Peligra la economía que crea puestos de trabajo. Hay que dar ayudas directas a los sectores más afectados por esas restricciones como son hosteleros, comerciantes, el turismo. Hay que hacer restricciones pero tienen que ir acompañadas de lo que nosotros llamamos un complemento inteligente para esos sectores que están viéndose muy afectados y que cada día ven peligrar lo que les da de comer”.

"Hay que dar ayudas directas a los sectores más afectados"

La responsable de Cs manifiesta que “no queremos un desplome también en el empleo y tener a muchísimas personas en el paro. Hay que dar ayudas directas pero también hay que apostar por una vacunación mucho más rápida, que sea una vacunación eficiente y que se haga una autopista sanitaria para la vacunación porque cada día que perdemos se están perdiendo vidas” De igual manera piden test masivos para paliar la situación dramática que vive la región.

VACUNACIÓN

Según los datos de Ministerio, las vacunas que se han puesto no llegan al 70% de las que le ha suministrado el gobierno de España a Castilla-La Mancha “lo cual es curioso, que disponiendo de vacunas no se proceda a vacunar”. Hay que tener en cuenta, dice Picazo, que es atención primaria la que se encarga de esa vacunación “y tenemos una tercera ola en la que hay que cuidar a los pacientes y atenderlos. Podemos dar lugar a un colapso que ya se está produciendo en muchos centros de salud, en muchos hospitales de la región. Hay que poner los medios y un plan de vacunación que se haga los siete días de la semana y a todas las horas del día. Hay sanitarios que se han presentado voluntarios, han dicho que ellos, jubilados y otras especialidades están dispuestos a vacunar. No se entiende que exista ese 30% sin vacunar cuando ya deberíamos estar al cien por cien”.

Carmen Picazo CIUDADANOS

PLENO EN LAS CORTES

En el pleno del jueves en las Cortes se hablará de los efectos de la tercera ola en Castilla-La Mancha “porque los datos son muy alarmantes y porque lo que hay que hacer es prever. Ya tenemos mucho conocimiento del Covid-19. Llevamos casi un año. Tenemos que ayudar a esos sanitarios que están pidiendo ayuda porque están saturados”.

Hay sanitarios que se han presentado voluntarios, han dicho que ellos, jubilados y otras especialidades están dispuestos a vacunar

NUEVO HOSPITAL

Con respecto al Hospital Virgen de la Salud de Toledo, la coordinadora regional de Cs comenta que “todos hemos visto los vídeos de estos días donde caía agua literalmente; hay muchos enfermos Covid pero también otros que no lo son y han estado en un hospital sin calefacción durante 2 días a unas temperaturas que llegaban hasta los -12 grados. Es algo que choca mucho cuando al lado, en la misma ciudad, hay una instalación que está pero está vacía, no presta servicio”.