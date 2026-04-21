Los pequeños cuidadores del Tajo: niños de Toledo se ponen al frente de la limpieza del río

Rubén Lozano y Juan Antonio Padilla nos cuentan cómo va a ser la jornada de "basuraleza" con la participación también de escolares

Toledo celebra una nueva edición de ‘basuraleza’, la quinta ya, con una particularidad que la hace única: la participación de los más pequeños. Coincidiendo con el Día Mundial de la Madre Tierra, que se conmemora este 22 de abril, los alumnos del colegio de San Lucas se encargarán de recoger residuos en las riberas del río Tajo para concienciar sobre la importancia de cuidar nuestro entorno más cercano.

Una edición muy especial

La iniciativa, impulsada por el club 17 picos y el Ayuntamiento de Toledo, ha generado una gran expectación. Juan Antonio Padilla, miembro del club, confiesa estar "superilusionado" con la jornada. "Es algo que siempre he querido que estén presentes", afirma, explicando que, aunque en otras ediciones han participado niños con sus padres, esta es la primera vez que se organiza una actividad exclusiva para ellos.

Los protagonistas serán los alumnos del colegio de San Lucas, un centro del casco histórico cercano al río que, según el concejal de Medioambiente, Rubén Lozano, ha demostrado "mucha sensibilidad con esta convocatoria". El recorrido comenzará en el entorno de la Casa del Diamantista y abarcará la senda de cabestreros hasta el puente de Alcántara y la senda de la playa de Tenerías en dirección al puente de San Martín.

Recogiendo la basura y mejorando la imagen de Toledo

Aprender jugando

A partir de 5 años se puede transmitir un buen mensaje" Juan Antonio Padilla Impulsor de la iniciativa

Para los organizadores, la clave está en la educación temprana. Juan Antonio Padilla asegura que "a partir de 5 años se puede transmitir un buen mensaje". Comparte una experiencia personal con los hijos de sus compañeros que, con esa edad, ya han interiorizado el hábito de limpiar el entorno donde pasan el día. "Sacan su bolsa de basura y recogen", explica, porque para ellos, "lo viven como un juego".

La jornada no solo se centrará en la recogida de basura. También contará con la colaboración del sargento del parque de bomberos para ofrecer una charla de sensibilización sobre incendios. La necesidad de estas limpiezas es evidente, ya que en convocatorias anteriores se han encontrado desde baterías de automóvil, carros de la compra y señales de tráfico hasta ropa, calzado y los habituales vidrios, latas y plásticos.

Playa de las tenerías

Abierto a todos y con vocación de futuro

El concejal Rubén Lozano ha confirmado que la intención es ampliar estas convocatorias a más colegios antes de que finalice el curso. "Vemos cómo los chicos y chicas ven y conocen su entorno de primera mano, y entienden que esa situación de encontrar esos residuos es evitable", señala. La actividad de mañana está abierta a toda la ciudadanía que quiera participar.

La cita es este miércoles a las 10:00 horas en la Casa del Diamantista. A todos los voluntarios se les proporcionarán guantes y bolsas para la recogida. La iniciativa cuenta también con la colaboración de empresas como Café Quality, que aportará geles hidroalcohólicos, y Fruta Volado, que ofrecerá un tentempié a los participantes.