La localidad toledana de Pepino, no tiene ningún caso de coronavirus. Así nos lo cuenta en COPE, su alcalde Inocencio Gil "En el pueblo no tenemos a ninguna persona contagiada. Es verdad que no puedo asegurarlo en las urbanizaciones, pero desde luego el pueblo está limpio".

El alcalde asegura que han tenido mucha suerte y también han trabajado desde el primer momento en poner las medidas sanitarias obligatorias, pero critica la falta de ayuda de las administraciones provinciales y regionales "Desde luego que hemos echado de menos ayuda de otras instituciones. Hemos tenido que trabajar muy duro para que no falte protección a los vecinos. Hoy mismo estamos empaquetando mascarillas que vamos a repartir de tres en tres en todos los domicilios gracias a una donación de Cárnicas Otero". Gil también se suma a la petición de realización de test de detección del COVID-19.

"No podemos decidir ahora si habrá fiestas en septiembre, pero hay que ser cautos y fiestas hay todos los años, pero la vida de un ser humano se va y no vuelve"

En cuanto a la celebración de las fiestas de septiembre, el alcalde prefiere esperar " todavía quedan tres meses y hay que esperar a ver cómo evoluciona la situación. Desde luego, yo por prudencia, las suspendería, aunque ya veremos lo que hacemos. Fiestas hay todos los años, pero la vida de un ser humano si se va no vuelve. No me atrevo a decir nada, pero si nos ponen un aforo de 400 personas yo no puedo elegir quién entra o no . Además a los conciertos viene gente de muchos sitios, sin querer puede venir una persona que sin saberlo esté contagiada y hasta ahora no se puede poner en peligro a un pueblo que de momento está libre de coronavirus".