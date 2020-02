El primero ha sido Fernando Romay, pero le seguirán Jorge Sanz y Javier Gurruchaga. El eminente fotógrafo toledano Pepe Castro ha estrenado "Los Rebelados" en el canal digital Uppers en colaboración con el grupo Mediaset.

No sólo intentará captar un momento de la vida de sus fotografiados, además nos contará su vida "En realidad el formato siempre ha sido el mismo, cuando quedo con alguien para hacerle una sesión de fotos, me siento antes con él y hablamos de su vida, lo que cambia ahora es que todo ese proceso se hace público".

Castro ha retratado hasta el momento a cientos de personajes de este país y cada uno de sus retratos ha sido especial "Me gustan todos, pero siempre siento más el último que he hecho. Aún así, si tuviera que elegir me quedaría con el retrato que le hice a Mª Dolores Pradera, Toni Leblanc o Eduardo Punset".

En unas horas cogerá un avión camino a Costa Rica donde ofrecerá una conferencia sobre su marca personal. Una semana después viajará hasta México para fotografiar y charlar con el ex presidente Vicente Fox, dentro de su eterno proyecto personal "Caras de la Democracia" con el que se está recorriendo el mundo entero haciendo fotografías a presidentes y ex-presidentes. Y tampoco abandona otro proyecto que a pesar de llevarle tiempo y ser muy costoso le da muchas satisfacciones. Se trata de retratar a todos los Premios Nóbel, conocerles en persona y descubrir la persona que se esconde detras de sus mentes "Al final, tu trabajo te precede y me sirve para que se me abran muchas puertas, pero sin duda estos proyectos tienen un alto coste económico, de tiempo y personal".

Pepe Castro no deja de sorprendernos y su intención es conseguir captar un instante de la vida de grandes personas. Tiene claro cuáles van a ser los siguientes, pero no lo desvela por si acaso... ¿Estará pensando en el Vaticano?....

