Empresarios y autónomos esperaban con desesperación las ayudas del gobierno de Pedro Sánchez para paliar los efectos de la pandemia. Después de un año, llegarán esos 11.000 millones de euros, pero no a todos los sectores.

A nivel político el presidente del PP en CLM, Paco Núñez invitaba ayer mismo al presidente Page a firmar un acuerdo antes del pleno del jueves para exigir al gobierno que rectifique y mientras tanto sea CLM quien les ayude. El propio presidente regional, anunciaba ayer que pedirá al gobierno que nadie quede atrás, mientras que el secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez aseguraba que se presentarán enmiendas para intentar que las ayudas lleguen a todos.

"Al sector de peluquería nos apartan de estas ayudas. Llevamos años pidiendo que se nos reduzca el IVA"

Andrés Ronco es el presidente de la federación regional de empresarios de peluquería y Centros de Estética de CLM "Yo creo que no nos merecemos este trato que se nos está dando, no solamente porque nos quedemos fuera de estas ayudas, que lo veíamos venir, sino que por un lado se nos reconozca coque somos un sector de primera necesidad y que no se nos ayude absolutamente nada. Lo que demandamos desde un principio es nuestra vuelta al IVA reducido".

"No entiendo como a los talleres nos han considerado servicio esencial y ahora nos dejan fuera. Hemos reducido facturación en un 50%"

También se han quedado fuera los talleres de reparación de vehículos y concesionarios. Mª Ángeles Martínez es la presidenta de la Federación regional de empresarios de automoción de CLM " Estamos reclamando estas ayudas, porque hemos sido un servicio esencial y ahora cuando vemos que llegan las ayudas nos quedamos fuera. Tanto en talleres como en ventas los datos han caído a nivel nacional más de un 50% y en Castilla-La Mancha rondamos el 45 %".

"Los feriantes tenemos que comer"

Incluso los feriantes, otro de los sectores más castigados por la pandemia, tampoco recibirán su parte de estas ayudas. Antonio Martínez, feriante de Toledo asegura que necesitan estas ayudas para seguir viviendo "El Gobierno nos tiene olvidados. Creo que deberían de acordarse que tenemos hipotecas, empeños, cosas por pagar, una familia y sin ninguna ayuda".

Otros sectores que se han quedado al márgen de las ayudas son el sector vitivinícola, los fabricantes y tiendas de productos turísticos y souvernir, las autoescuelas, el sector del calzado, el sector del ocio y la cultura, tiendas de iluminación, decoración y mobiliario, electrodomésticos, jugueterías, floristerías, estaciones de servicio, agentes comerciales, las actividades artísticas y literarias y otros muchos.