Paul Alone canta para cambiar la sedación por realidad virtual en las resonancias de niños con cáncer

El cantante Paul Alone protagoniza este domingo un concierto solidario en el Palacio de Congresos de El Greco, en Toledo. La iniciativa, impulsada por la ONG Policía Solidaria, busca recaudar fondos para un proyecto de humanización sanitaria destinado a los niños oncológicos del Hospital Universitario de Toledo: adquirir unas gafas de realidad virtual para evitar sedarlos durante las resonancias magnéticas.

Una 'anestesia' de dibujos animados

Las resonancias magnéticas son pruebas complejas que exigen a los pacientes permanecer completamente inmóviles. Esto es especialmente difícil para los niños, por lo que en muchos casos es necesario recurrir a la sedación. Como explica la doctora Cristina Romero, jefa del servicio de Radiodiagnóstico del hospital, se trata de una experiencia complicada en "esa máquina tan claustrofóbica".

POLICIA SOLIDARIA- CONCIERTO PAUL ALONE

gafas virtuales para resonancia magnetica niños

El objetivo del proyecto es "conseguir fondo para adquirir una pantalla versus gafas virtuales para que los niños puedan ver dibujos animados". La idea, según Romero, es usar el "poder de la anestesia de los dibujos animados" para que los pequeños estén quietos y distraídos. De esta forma, se busca "disminuir las sedaciones a las que tenemos que recurrir en muchos casos y, por supuesto, mejorar su sensación al meterse en la máquina".

Disminuir las sedaciones a las que tenemos que recurrir en muchos casos" Cristina Romero Jefa del servicio de Radiología del HUT

Unidos por la solidaridad

La ONG Policía Solidaria, que colabora habitualmente con el hospital entregando juguetes o con visitas de agentes disfrazados de superhéroes, se ha volcado con la causa. La doctora Romero, ha destacado la importancia de estas "noticias de corazón, de amor, de solidaridad" en un mundo que a veces parece "tan agrio".

El proyecto también ha contado con la generosidad de Paul Alone. "Sus canciones son preciosas, pero porque su alma lo es. Él ha venido aquí, viene absolutamente dándonos todo, su voz y todo, no ha pedido nada", ha afirmado Romero sobre el artista.

policia solidaria entrega juguetes en el HUT

El concierto se celebra este domingo a las 17:00 horas y las entradas se pueden comprar en la web `entradasToledo.es`. Además, se ha habilitado una "fila 0" para donaciones. "Me gustaría llenar y me gustaría compartir la magia y el amor en ese sitio tan maravilloso", ha expresado la doctora como deseo para el evento.

Me gustaría llenar y me gustaría compartir la magia y el amor" Cristina Romero Jefa del servicio de Radiología del HUT

La cita está pensada para que "vengan las familias y que todos pasemos un buen rato", ya que durante el evento también se rifará una PlayStation. Una tarde de música y corazón por la oncología infantil para ayudar a los más pequeños a sobrellevar su enfermedad de una forma más agradable.