La Patagonia conquistada por supervivientes del cáncer, en un reto extremo: "Unidas de por vida"

La unión de mujeres que han sobrevivido al cáncer, es la base donde se han construído los cimientos de 'Reto Pelayo Vida 2023', donde ha participado una toledana y atleta, Kika Echanove quien nos comentaba que "esta va a ser la décima edición, la de 2024 y lo van a hacer por todo lo alto. Se van a ir a la Antártida".

Kica se fue a la Patagonia junto con otras cuatro mujeres, y para ella ha sido una experiencia transformadora, "muy dura, durísima. Mucho más dura de lo que yo me imaginaba cuando vine aquí. Las condiciones climatológicas son muy duras y muy extremas. Y al final, pues aguantar 8 o 9 días a -15 o -20 grados, una tormenta patagónica, pero muy bonito porque al final el objetivo que era llegar a 'Gorra Blanca', se consiguió y se consiguió en equipo, o sea, todas pudimos llegar. Así que yo ya, estando en equipo completo, todo perfecto".





Durante esta expedición, te da para pensar mucho. "Te acuerdas mucho, primero, de todo el proceso que te ha llevado hasta allí, del proceso oncológico. Lo comparas mucho con esos ciclos de quimio que te dejaban tirada y que no te podías ni mover. Hay gente que no, pero en mi caso me paralizaron la vida completamente. Te acuerdas mucho de tu familia, de tus hijos, de si estarán orgullosos de lo que estamos haciendo y de intentar dar visibilidad a todo esto. Y me acordaba mucho de mi padre, que es muy aventurero también, y pensaba, si mi padre estuviera aquí lo que lo hubiera disfrutado".





Documental

Va a tardar unos mesecitos en que salga a la luz, lo subirán a Amazon Prime, y todo lo recaudado con este documental, por ejemplo la entrada para verlo esta tarde a las 18.00 horas de la tarde en el Patio del Ayuntamiento de Toledo es para donarlo a la Fundación Cris contra el Cáncer que está volcada en el tema de investigación oncológica, infantil y de mama. Nos contaba esta toledana que "tiene un montón de proyectos y en mi caso, mi cáncer concretamente, hace 15 o 20 años no se curaba. Te morías. Y gracias a la inmunoterapia y la investigación, pues estoy aquí. Entonces, creo que era hacerles un guiño también a ellos, que además han estado presentes en el reto, son parte del patrocinio y bueno, pues me ha parecido una idea maravillosa".

Vídeo





Montañas de vida

Todo lo que da la montaña dio para que una idea surgiera de la nada y desde hace seis meses, naciera un nuevo proyecto 'Montañas de Vida' y la propia Kica nos explicaba que "es un proyecto de acompañamiento a pacientes en tratamiento oncológico activo y a sus cuidadores o familias. Hacemos una salida a la montaña, estamos empezando por la Sierra de Madrid, y bueno, son salidas, rutitas fáciles para que la gente que está con quimio pueda ir, pero les hace sentir mucho más vivas, las hace compartir también entre ellas todo esa experiencia, ese proceso oncológico que todas hemos vivido, creo que la primera salida que fue en enero fuimos como 11 personas y el 30 que tenemos la siguiente somos ya 50, o sea que muy bien".

Aquí puedes ver el trailer del documental: