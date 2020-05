Parapléjicos y Globalcaja trabajan en una App que ayude a luchar contra la Covid-19

El Fondo Solidario Globalcaja Covid-19 y el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo han unido sus fuerzas para lanzar, en las próximas semanas, una App gratuita que ayude a luchar contra el Covid-19.

Antonio Oliviero, neurólogo y jefe de Grupo de Investigación del citado centro, ha indicado que esta App se podrá descargar en el móvil y su función será intentar identificar a los pacientes que puedan desarrollar una neumonía, “es un proyecto tecnológico, donde vamos a aportar nuestro granito de arena”. El equipo de investigación que se dedicará a este proyecto es un grupo multidiscilinar en el que cabe destacar la participación de la Dra. Gambarruta-Malfatti, neumóloga experta del Hospital Nacional de Parapléjicos.

La neumonía es uno de los síntomas más graves que puede estar asociado a la infección por Covid-19, y es una de las razones que necesitan de hospitalización y tratamiento. En muchas situaciones de la fase inicial de esta infección las personas están en casa y no saben cuándo su situación clínica es lo suficientemente grave para que sean atendidos en hospitales o por un médico, “con esta aplicación se recopilarán datos, a través de un algoritmo de inteligencia artificial, que dará una predicción de riesgo de tener neumonía y entonces aconsejar la citada atención sanitaria; de esta forma se optimizará también el flujo de pacientes y, por otra parte, les dará tranquilidad si no cumplen ciertos requisitos, y así no tener que salir de sus casas”.”

Oliviero subraya que la App no hace el diagnóstico, pero sí alerta de una situación de riesgo que debe ser confirmado en un centro hospitalario, “reitero que así se optimizan recursos, tiempo y se reducen riesgos”.

La App recibirá datos empíricos, síntomas (que serán centinelas de esta neumonía), ya que se obtendrán días antes del desarrollo de la neumonía, para un mejor tratamiento y una gestión más eficaz.

El responsable del Grupo de Investigación del Hospital de Parapléjicos ha agradecido el apoyo del Fondo Solidario Globalcaja Covid-19 para hacer realidad esta importante iniciativa, además de a todo un equipo multidisciplinar de investigación no sólo de España (médicos, ingenieros, expertos informáticos, etc.), que harán realidad esta App en un plazo de dos a tres semanas, “que difundiremos por todas las partes del mundo al enviárselo a multitud de colectivos; para que la comiencen a utilizar y puedan darnos la información necesaria para desarrollar este algoritmo de inteligencia artificial, con el objeto que en una segunda fase, ya se puedan recibir en el móvil unas predicciones cada vez más fiables”. En esta estrategia de trabajo conjunto están colaborando varios hospitales de España e Italia (Pavía y Cerdeña).

El Fondo Solidario Globalcaja Covid-19 prosigue así apoyando numerosas acciones y programas en distinto ámbitos de actuación de la región, ante la situación de emergencia actual, y de acuerdo con su fuerte compromiso con la sociedad de Castilla-La Mancha, con el objetivo de colaborar con colectivos de personas en situación de riesgo, o se hayan visto agravadas en las circunstancias actuales generadas por el COVID-19.