La Calle Prado y la Plaza Mayor de Ciudad Real ya están engalanadas, la alcaldesa, Pilar Zamora visita nuestra emisora en COPE Ciudad Real con su mascarilla de Hierba "Lo agradezco mucho, ha sido una persona muy especial la que me ha realizado una mascarilla con el escudo del ayuntamiento y además me acaban de poner aquí en COPE el pañuelo"... .

"Me emociono con el himno, soy pandorguera desde los 4 años. Teníamos que hacer algo para celebrar nuestra fiesta, aunque sea una Pandorga triste"

Sí es la Pandorga … Pandorga atípica, pero Pandorga al fin y al cabo. "La Pandorga es la tradición , son nuestras raíces, yo soy pandorguera desde los 4 años, con el himno de la Pandorga me emociono y realmente teníamos que reconocer lo que es nuestra Pandorga. Aunque es una Pandorga triste por el número de fallecidos que hemos tenido y por todas aquellas personas que siguen luchando contra el Covid-19. Pero no queríamos dejar de hacer pequeños gestos para que en este año tan difícil la Pandorga siga teniendo presencia".

Los actos multitudinarios de esta fiesta reconocida de Interés Turístico Regional se han suspendido como el concurso de limoná pero se han buscado alternativas "Este año le hemos pedido a la gente que cuando se tomen la limoná desde casa la suban a las redes. Nuestra hostelería ha tenido el detalle de ofrecer un vaso de limoná a los clientes y mañana tendremos la oferta a la Virgen del Prado que se va a quedar muy reducida".

Mañana se rinde homenaje a Ricardo Peral , el pandorgo que cumple 25 años en la hermandad "Nos gusta reconocer a nuestros pandorgos, aunque lamento mucho que este año que cumplen su 40 aniversario no podamos hacer con el esplendor de otros años. Este año no habrá nuevo pandorgo, repiten los amigos del año anterior".

"En la plaza pone Pandorga 2021, pero no nos hemos equivocado...."

En cualquier caso el pueblo va a cantar "Nosotros hemos puesto un hashtag en la plaza que es #MiPuebloCantará y pone el año 2021. Muchos creen que nos hemos equivocado, pero no es así, el pueblo seguirá cantando y peleando pero preparando ya la Fiesta de la Pandorga del año que viene que seguro que será espectacular".

"Estoy orgullosa de mis vecinos, pero no podemos retroceder. No podemos crear aglomeraciones, estaremos vigilando"

La alcaldesa temina lanzando un mensaje de prudencia a todos los vecinos "Estoy muy orgullosa de nuestros vecinos que lo están haciendo muy bien, pero es importante ser responsable y no podemos retroceder. No hay que hacer aglomeraciones para tomar limonada. La mejor noticia el día 1 sería que la Pandoraga no ha tenido ningún incidente". En cualquier caso habrá un dispositivo de seguridad en las calles para que se cumpla con la normativa.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA.