Page y Núñez acuerdan convocar la mesa regional del agua en 15 días

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente del PP en la región, Paco Núñez, han acordado este miércoles convocar la mesa del agua en los próximos quince días y crear otro grupo de trabajo sobre financiación autonómica y despoblación.

En ambas mesas estarán representados PSOE, PP y Cs, que son las fuerzas políticas con representación parlamentaria en Castilla-La Mancha. En el caso de la mesa del agua, también estarán presentes todas aquellas entidades a las que les afecta la política hídrica de la región.

EL agua hoy no solo ha sido tema de conversación Castilla-La Mancha, en Murcia hoy también se ha hablado de este asunto.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional de Murcia, Joaquín Segado, ha instado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a que "asuma su responsabilidad e invierta los millones de euros que los regantes levantinos han pagado y pagan por el agua trasvasada para acometer las infraestructuras que garantizarán que los habitantes de la ribera del Tajo dispongan del agua que necesitan".

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha afirmado que "hay algunos dirigentes del PP en Murcia que no se han enterado todavía que lo que queremos es agua, que no estamos en venta, no queremos cambiar el agua por dinero, queremos el agua para garantizar nuestro desarrollo y para que el Tajo sea un río".

"Ellos están pensando más en el dinero que en otras cosas", ha declarado el vicepresidente castellano-manchego, quien ha apuntado que Castilla-La Mancha quiere resolver el problema hídrico que tiene y no piensa en el dinero.

Dicho esto, ha destacado que quien tiene la obligación y el compromiso de garantizar el abastecimiento a los municipios ribereños es el Ministerio, al tiempo que ha defendido que el Gobierno de Castilla-La Mancha invierte "bastante más" en la cuenca del Tajo de lo que recibe por compensación del trasvase Tajo-Segura.