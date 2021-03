Ni Page ni ninguno de los Consejeros se han vacunado "ni lo piensan hacer antes de su turno"

La Consejera Portavoz de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha asegurado hoy que ningún integrante del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades “se ha vacunado, ni lo hará antes de su turno”.

El planteamiento del gobierno de Castilla La Mancha “es primero proteger a las personas más vulnerables, por razón de edad o de salud, y luego a los colectivos y cuerpos más esenciales, y esto es muy complicado porque esencial hay muchísima gente. Pero vamos a procurar hacerlo muy bien con mucho respeto”.

Fernández, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado esta mañana ha comentado que lo que se quiere es que “sobre todo no haya escándalos por parte de ningún dirigente político de Castilla-La Mancha, que eso es lo más importante. Desde luego, nadie del Consejo de Gobierno se ha vacunado ni lo piensa hacer antes de que nos toque por nuestro turno y eso yo creo que es importante decirlo”.

La portavoz se ha referido a una posible vacunación masiva y ha comentado que “por ahora la vacunación se está haciendo en espacios que no necesitan ser demasiado grandes porque no estamos hablando de una vacunación masiva. Estamos hablando de una vacunación dirigida. Somos conscientes como gobierno que no nos van a faltar espacios grandes si los necesitamos. Es evidente que, más allá de los rifirrafes, las instituciones, las entidades locales están por colaborar”.

Ha añadido que cuentan con ofrecimientos “por todos los sitios”. Así que, llegado el caso de una vacunación masiva “si necesitamos grandes espacios sabemos que los tenemos. Hay ofrecimientos que son más oficiales y otros que no lo son tanto. Pero no vamos a tener ningún problema en disponer de grandes espacios si fueran necesarios”.

No ha llegado aún el momento de la vacunación masiva “porque lo que necesitamos, obviamente, es que lleguen masivamente las vacunas. ¡Ojalá! estuviéramos en esa situación; pero hasta ahora las vacunas están llegando con cuentagotas y de lo que se trata es de gestionar bien la ansiedad de la gente esa ansiedad razonable que tenemos todos y todas”.