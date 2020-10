El Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha desvelado esta mañana que, en su momento "cuando era monaguillo de Bono", fue declarado por ETA objetivo, "diana". Así lo ha comentado durante una de sus intervenciones en el Debate sobre el Estado de la Región que, desde ayer, se celebra en la Cortes de Castilla-La Mancha.

"Yo he estado entre los objetivos de ETA", ha comentado el Presidente Page quien ha añadido que "de todos los vídeos que me han hecho para matarme o machacarme, el que más daño me ha hecho en mi vida es el que hizo una banda terrorista. La banda terrorista cuando les pillaron la documentación en Zaragoza, me pusieron escolta la policía sin yo saberlo porque encontraron un vídeo donde me declaraban "diana" y yo no era nadie, ¡no lo soy ahora! fíjense ustedes entonces, solo que era monaguillo de Bono, que daba caña, y me vi en un vídeo amenazado por ETA y me empezaron a poner inhibidores en casa, más de los que tengo hoy siendo presidente".

Son declaraciones realizadas por el responsable del ejecutivo castellanomanchego para contestar las citas realizadas por la oposición a la banda terrorista ETA, durante el Debate. "Aquí se han mencionado muchas cosas, incluido ETA. Parece mentira que un país que podía estar celebrando que se acabó ETA sigamos hablando de ETA. ¡Pero hombre, que ya no hay treguas trampa! ¡que se acabó con ETA! que acabó España, qué acabó la política, acabaron las Fuerzas de Seguridad con ETA, que les ganamos. ¿Eso quiere decir que olvidemos a las víctimas más de 800? ¡No por Dios! pero ¡no será mejor homenaje para las víctimas de ETA que hayamos ganado a que sigamos perdiendo? ¡por favor! ya está bien hombre ya está bien, ya está bien, que no cuela, que no entra, que a mí no me van a ver con BILDU".