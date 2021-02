Castilla-La Mancha está venciendo la tercera ola gracias al esfuerzo de toda la sociedad en el cumplimiento de las restricciones sanitarias. Así lo ha comentado el Presidente, Emiliano García-Page, en su comparecencia de esta mañana en la que ha anunciado que la relajación de las restricciones se hará en dos momentos porque “aún hay que bajar más la incidencia del virus”.

Page ha asegurado que “mañana vamos a poder certificar oficialmente que el esfuerzo de toda la sociedad y también de los sectores económicos, que tienen todo el derecho a sentirse doloridos y nosotros a entenderlos y a ayudar, que ese esfuerzo ha rendido su fruto y estamos venciendo a la tercera ola”.

El Presidente ha manifestado su deseo de que “ojalá pudiéramos mantener estas medidas, ya más abiertas, mucho más tiempo. Es más, tenemos la idea de aprobar mañana un paquete de aperturas para una primera fase. Pero todavía con la cautela de saber que hay que bajar más la incidencia del virus; por tanto, espero que a la vuelta de 10-15 días podamos adaptar otro segundo paquete en una segunda fase hasta la normalización, dentro de lo que es la prevención y la cautela de un virus que está todavía entre nosotros”.

Unos resultados que el mandatario de Castilla-La Mancha ha adjudicado a la responsabilidad de la sociedad en el cumplimiento de unas medidas que el gobierno tomó “y me alegro muchísimo de haber hecho caso los profesionales; porque no puedo entender a la gente que hace unos meses, cuando estuvimos encerrados en las casas y en los balcones, aplaudía a los sanitarios y ahora que los sanitarios nos están diciendo lo que tenemos que hacer, para evitar que otra vez se colapsen los hospitales, no solo no les aplaudamos sino que digamos que no tienen razón. Hay que ser coherentes, si no hubiéramos tomado las medidas que adoptamos hace 20 días hoy tendríamos casi todos los hospitales colapsados”.

Por último Page ha añadido que “los muertos de hoy los tenemos que llorar tanto como a los muertos de la primera ola. Y se merecen los mismos crespones y las mismas banderas bajadas los de ahora como los del 2020 y los que quedan todavía lamentablemente por ver. Pero me alegro de haber hecho caso a los profesionales y de, a pesar de que haya opiniones y oportunismos políticos, cumplir con la conciencia y la obligación que tiene un responsable público”.