El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha confirmado que el Consejo de Gobierno analizará este martes en una "sesión prolongada" todas las decisiones y, ya por la tarde, se reunirá con las diputaciones, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) de la región, la Delegación del Gobierno y los agentes sociales, empresarios y sindicatos, para analizar "posibles escenarios". Además, el miércoles habrá una nueva reunión entre los consejeros y el Gobierno central.

"Queremos ir de menos a más. Hoy estamos a la mitad del problema que tuvimos", ha reseñado García-Page, que no ha querido ocultar que "esta mitad que tenemos hoy de problema, que tuvimos por la irradiación de Madrid al principio, es también grave; no estamos para relajarnos ni para despreocuparnos".

En cuanto a las medidas que prevé adoptar la región, ha señalado que hasta el día de hoy el decreto aprobado por el Gobierno de España es aplicable de forma literal, incluido el toque de queda y la limitación horaria que establece pero, por el momento, "no hay más cambio que ese. No hay ninguna limitación añadida a la que ya ha planteado el Gobierno".

En todo caso, ha avanzado que las que se puedan tomar en el futuro se pondrán en marcha "en colaboración con otras instituciones", hablando, escuchando y dialogando y siempre "en proporción clara" a los datos que lleguen del sistema sanitario. Si esos datos obligan a tomar medidas "las vamos a tomar, no nos va a temblar la mano, pero tampoco queremos que le tiemble a nadie", ha destacado.

Page ha comentado que "el gobierno de España no ha renunciado a dirigir la segunda ola. Es más, si el gobierno de España hubiera decidido renunciar y lo hubiera dejado todo en manos de las autonomías, el que les habla hubiera dicho que no está de acuerdo, pero estoy de acuerdo en que el gobierno de España fije una base común en todo el país y lo que le pido a todo el mundo es que esté de acuerdo porque el 90% de la gente sabe que lo que se está decidiendo no es posible evitarlo, hay que decidirlo.

Y lo que tenemos es gente que lo apoya y gente que quiere criticar una cosa y la contraria, tenemos gente que no quiere asumir las consecuencias de las decisiones. Ya está bien. Le pido a la derecha de este país que sea española frente al virus porque me resulta increíble que el estado de alarma lo pidan primero los vascos y los catalanes y resulte un problema para la derecha de España, no estoy de acuerdo. La pelea contra el virus la tiene que dirigir el gobierno de España y las autonomías estar con el gobierno de España sea del PSOE o sea del PP".