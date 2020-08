Lo padres y madres del Santa Ana de Madridejos siguen adelante con sus reivindicaciones

En Madridejos (Toledo) siguen muy enfadados con la Consejería de Educación. Allí hay dos colegios públicos, el Garcilaso de la Vega y el Santa Ana. Los padres de este último centro piden a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que aplique la ley en la admisión de los alumnos de 1º de infantil porque nueve niños, nueve familias, han quedado fuera en el proceso.

En torno a este problema se ha unido toda la comunidad educativa y todo el municipio. Una de las madres del centro nos ha contado que se han dirigido a la Consejería de Educación (incluso llegaron a desplazarse a Toledo para hablar con la Consejera), al Defensor del Pueblo, se ha presentado un recurso de alzada y hay un acuerdo de Pleno municipal por unanimidad en apoyo del AMPA y de los padres.

Lo que piden es que se cumpla con la legalidad que la propia administración tiene aprobada. “Pusieron 23 plazas más demanda para cada colegio. En el Santa Ana hay 33 solicitudes y no se va a dar plaza a todos los niños, sino que a nueve de ellos se les va a dejar fuera -nos cuenta esta madre- no se va a desdoblar la clase de primero de infantil como si se ha hecho en el otro colegio público, el Garcilaso de la Vega con 26 solicitudes”.

La ratio está en 25 y según los padres y madres lo habitual, si se supera en solicitudes, es el desdoblamiento del curso, “siempre se ha desbordado, como es el caso, y no entendemos porqué no lo desdoblan, puesto que los dos colegios se pasan de la ratio. Se ha llevado a pleno del Ayuntamiento y se ha votado por unanimidad. Por otro lado, también se ha llevado a las Cortes y en el Parlamento la señora Consejera ha dicho cosas que no son correctas como que el Santa Ana está por debajo de la ratio, que no es verdad. Creemos que está quitando todo el valor y la importancia al colegio más demandado de la localidad qué es el Santa Ana y echan a 9 familias, dos de ellas con hermanos en el colegio y no sabemos por qué motivo están reaccionando de esta forma y es que ya no escuchan propuestas ni nada de nada”.

Los padres y madres advierten que van a continuar hasta que educación les dé “una respuesta lógica y coherente ante esta situación. Nos sentimos engañados”.