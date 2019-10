PACO NUÑEZ: “¿Por qué no estaba Page el domingo en Cataluña?

Esta es la pregunta que lanzaba el líder popular, Paco Nuñez con motivo de la manifestación convocada este domingo en Barcelona ,a a la que Emiliano Garcia Pgae no asistió

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha vuelto a criticar que el presidente regional, Emiliano García-Page, no asistiera este fin de semana a Cataluña para manifestarse a favor de la unidad de España; a lo que la portavoz del PSOE en la región, Cristina Maestre, ha replicado que los argumentos del líder 'popular' son "pueriles" y "poco responsables".

Núñez, que ha asistido a dicha manifestación, ha afeado a García-Page que no haya estado en Barcelona. Y ha trasladado el apoyo de los castellanomanchegos "a los cientos de miles de catalanes que reclaman una convivencia en paz, que la Constitución predomine y que podamos seguir construyendo todos una España unida". Le escuchamos

Desde el Partido Socialista califican estas palabras como “pueriles”.. Y aseguran que no tienen argumentos. La portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, ha pedido hoy responsabilidad al PP regional porque le provoca “vergüenza ajena” la estrategia electoral que está llevando a cabo con Cataluña al hablar de presencias y ausencias en la manifestación convocada ayer en Barcelona.

“Me da hasta vergüenza ajena entrar en ese nivel de réplica porque no han ido muchos dirigentes del PP, no ha ido la presidenta de la Comunidad de Madrid, no ha ido el presidente de Galicia; no hemos pasado lista a ver qué dirigentes del PP han ido a esa manifestación”.

La portavoz socialista ha insistido en que estas acusaciones delatan “la escasa entidad política de los dirigentes del PP que tenemos en Castilla-La Mancha y también en España” y ha incidido en que el hecho de que Cayetana Álvarez de Toledo o Paco Núñez utilicen “como argumento de ataque que no ha ido un dirigente socialista a una manifestación, lo que me hace pensar a estas alturas es que no tienen otra cosa que decir”.

