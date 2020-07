Núñez solicita de nuevo a Page una reunión para hablar de Presupuestos que "no puede esperar a septiembre"

El Presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha publicado un escrito dirigido al Presidente regional, Emiliano García-Page, en el que le manifiesta que, dado que no ha recibido respuesta para mantener una reunión, que ha solicitado en "reiteradas ocasiones", con el fin de llegar a un acuerdo en materia presupuestaria para lo que queda de legislatura para poder pactar el dinero que es necesario invertir en los sectores que más han padecido la crisis y sus efectos y pedirle que ponga cuanto antes, "ya mismo", en marcha la Comisión de Estudio de los efectos del Covid-19 en Castilla-La Mancha, solicita de nuevo ese encuentro que "no puede esperar a septiembre" y que de no producirse, consideraría una "grave irresponsabilidad".

Reproducimos a continuación íntegramente la misiva:

"Muy señor mío:

Me veo en la obligación de enviarle esta carta ante la falta de respuesta por su parte y, por tanto, la imposibilidad de mantener una reunión conmigo, como jefe de la oposición, a pesar de habérselo solicitado en reiteradas ocasiones.

Le recuerdo que he intentado sin éxito que mantuviéramos un encuentro para intercambiar pareceres en relación a la situación de nuestra región tras sufrir la pandemia del coronavirus, una pandemia que aún no ha acabado y cuyas consecuencias, al menos a mí, me preocupan muchísimo.

Desde el pasado desde el pasado 19 de mayo he intentado ponerme en contacto con usted vía sms, teléfono, incluso a través de su gabinete, y en la única ocasión que se nos ha dado respuesta se ha aludido a razones de índole técnico para justificar la falta de respuesta.

El pasado día 25 de junio, tras más de un mes sin respuesta, me acerqué personalmente durante la celebración del Pleno de las Cortes regionales y le pregunté por la razón de no poder mantener un encuentro, algo normal y necesario entre el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición, ante lo que me dijo que ya me llamaría.

Han pasado casi 20 días desde entonces y sigo sin poder reunirme para trasladarle nuestra visión de la crisis y de las medidas que sería necesario poner en marcha.

Ya le anticipo que mi única intención es llegar a un acuerdo en materia presupuestaria para lo que queda de legislatura para poder pactar el dinero que es necesario invertir en los sectores que más han padecido la crisis y sus efectos y también me gustaría pedirle que pongamos cuanto antes, ya mismo, en marcha la Comisión de Estudio de los efectos del Covid-19 en Castilla-La Mancha, para que los castellano manchegos, a través de los colectivos y asociaciones puedan expresarnos su opinión de cómo afrontar el presente y el futuro de nuestra tierra. No podemos esperar hasta septiembre, como dicen los diferentes portavoces del PSOE, porque hay mucha gente que no puede permitírselo y me parecería una grave irresponsabilidad que por motivos espurios no hiciera caso de mi petición.

Espero que considere esta demanda que le hago como jefe de la oposición y representante de, al menos, más de 307.000 personas que nos apoyaron en las últimas elecciones para que representáramos sus intereses en el parlamento regional. Le aseguro que mi único afán hoy es el de buscar lo mejor, no solo para esas personas, sino para los dos millones de castellano manchegos a los que hemos jurado defender, proteger y ayudar.

A la espera de su respuesta y sin otro particular. Atentamente.

Francisco Núñez

Presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha"