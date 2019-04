Núñez justifica la no inclusión de toledanos a las Cortes porque ya están en el Congreso y el Senado

Anoche conocíamos ya las candidaturas a las Cortes Regionales del PP. Los cabezas de lista son Vicente Aroca, actual alcalde de la Roda por Albacete. La diputada Lola Merino por Ciudad Real , El presidente de la diputación de Cuenca y del PP conquense, Benjamín Prieto por Cuenca y Ana Guarinos, por Guadalajara, el primer puesto para Toledo lo ocupa el actual presidente del partido y candidato a presidir CLM, Paco Núñez a quien invitábamos hoy a los estudios de COPE.

Paco Núñez, buenos días.... Muchas caras nuevas en las cinco provincias. ¿Cómo define estas candidaturas?,¿ qué ha buscado?

"Se ha querido buscar una renovación apostando por el municipalismo, y vemos que tenemos presidentes de la diputación, alcaldes, concejales, gente que está acostumbrada a trabajar desde la base, vecino a vecino y llevar a las Cortes de CLM una política regional que parta de lo municipal que es la base de todo”.

Lógicamente, usted lidera la candidatura por Toledo, sí que es cierto que sorprende que no haya nadie de las principales ciudades de la provincia como Toledo y Talavera, especialmente llama la atención que no esté el vicesecretario regional de comunicación y presidente del PP en Talavera

“Bueno Santi, aparte de que es una persona muy válida y que sin duda va a estar muy involucrado en Talavera de la Reina, también es una persona muy válida a nivel regional y provincial pero es que Talavera y Toledo tienen una alta representación en las candidaturas al Congreso y al Senado , dos personas de salida en cada una de las ciudades en ambas cámaras( Pilar Alía, Paco Corrales, Carmen Riolobos y José Julián Gregorio) y nos parecía muy interesante que estuvieran muy representadas en Madrid las dos ciudades , puesto que la fuerza que tienen en las Cortes regionales es total y absoluta a través del grupo parlamentario, su influencia es máxima"

Acaba de reunirse con el secretario regional de Asaja, José María Fresneda. Imagino que entre los temas que han tocado se encuentra la política del agua. Un tema en el que todos los partidos dicen que defienden esta región, pero después no se ponen de acuerdo en realizar un pacto regional con medidas concretas.

“ Yo les he pedido y reclamado ese pacto al PSOE y hoy he trasladado a Asaja que toda la política del agua tiene que pasar porque ellos tienen que estar en esa mesa de trabajo para que esto deje de ser un elemento de confrontación política y sea un elemento de creación de trabajo. Y yo cuando sea presidente de CLM en Mayo abriré esa mesa de trabajo para crear riqueza y no enfrentamientos políticos”

Hace un par de días que hablábamos con el secretario de organización del Psoe, Sergio Gutiérrez que reconocía que iban a llevar a cabo el método Page, hablar con derechas e izquierdas de cara a posibles pactos. Y aquí le planteábamos la paradoja de que a nivel nacional Ciudadanos le tiende la mano al PP, pero a nivel regional, Girauta hace ojitos a Page. Ayer mismo el secretario de organización de Ciudadanos en CLM, Alejandro Ruiz tuvo que aclarar que es absolutamente falso que tengan un acuerdo preelectoral con el Psoe para las próximas elecciones autonómicas, después de las afirmaciones del secretario general del PP Tedoro García Egea asegurando que así era.

“Bueno el lío lo tiene Ciudadanos con ellos mismos , lo que es importante es que definan su postura, nosotros la tenemos clara, nosotros vamos a gobernar con nuestro programa y esperamos que con mayoría y si no la tuviéramos pues estamos dispuestos a sentarnos a hablar con cualquiera que quiera respetar la Constitución, el Estado de Derecho, la defensa de la unidad nacional, pero tiene que aclarar Ciudadanos porqué dice una cosa en Toledo y otra en Guadalajara.. y además a nosotros nos gustaría confrontar ideas y en este caso a mi me gustaría hacerlo con el presidente Page, ya lo dije en estos mismos micrófonos"

Escucha la entrevista completa