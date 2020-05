Ayer se volvió a reunir la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura donde se aprobó un nuevo trasvase de 38 hm3. Hasta aquí todo normal y esperado. La sorpresa fue el anuncio de esta Comisión de solicitar un informe para conocer el por qué los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía están casi siempre vacios o medio vacios y poder modificar las reglas del trasvase para que esto no ocurra.

Una noticia que ha sido muy bien acogida por Castilla-La Mancha y por el reprentante de la mancomunidad de ribereños en esta Comisión, Francisco Pérez Torrecilla: " Desde los ribereños llevamo muchísimo tiempo incidiendo en esto y desde que formamos parte de la Comisión, hemos venido denunciando esta situación en cada reunión, pero en cualquier caso, la Comisión ha dedicido encargar un informe al CEDEX para conocer las causas por los que los embalses de cabecera están casi continuamente en situación de excepcionalidad, es decir en nivel 3 y 4 y claro eso al final es un hecho importantísimo, sobre todo para la cuenca cedente, que somos los que sufrimos las únicas consecuencias malas que tiene el trasvase. Pero además hay otro dato importante y es que al mismo tiempo se le encarga al CEDEX elaborar una propuesta de modificación de la regla de explotación para evitar precisamente estos estados de excepcionalidad tan continuados".

"En el Levante no necesitan agua. Quedan pendientes 120hm3 por enviar, además de los 164,5 hm3 acumulados en la cuenca del Segura"

Este año hidrológico apenas se ha utilizado los trasvases aprobados: "Es uno de los motivos por los que hacemos tanto hincapié en las últimas reuniones. todavía quedan por trasvasar 88 hm3 de los últimos aprobados, más los 38 hm3 aprobados ayer. Eso da una prueba muy clara de que en el Levante no hace falta el agua que se aprueba mes tras mes y si no hace falta no hay que enviarla".

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA.