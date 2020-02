Desde el pasado viernes, los agricultores y ganaderos tienen otra preocupación más en la cabeza. La última propuesta para negociar el presupuesto de la UE plantea un recorte del 14% a la Política Agraria Común (PAC).

Hablamos con la portavoz del PSOE en CLM y eurodiputada Cristina Maestre que intenta tranquilizar al sector y pide unidad a todos los partidos políticos para evitar que no se recorte a los agricultores "La verdad es que no es nada nuevo. La Comisión Europea ya planteaba un recorte en la anterior legislatura y ahora retoman con este posible recorte del 14%. Pero esto solo es el principio y hay que seguir negociando y seguir trabajando para que no afecte a los ciudadanos. habrá que recortar de otro lado. Desde la UE se apoya a los más débiles y en este momento el campo está en una difícil situación".

Laura SánchezCOPE Castilla-La Mancha

Por otra parte, Maestre, ha recordado que la semana pasado se reunió en Estrasburgo con diferentes europarlamentarios castellano-manchegos de distintos partidos políticos para hablar sobre la despoblación "Seguimos exigiendo ayudas para luchar contra la despoblación. Planteamos que al menos el 5% de los fondos estructurales vaya a zonas despobladas. Pero lo principal es definir qué son zonas despobladas y saber exactamente los núcleos más desfavorecidos".

