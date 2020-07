Hoy en "La Mañana de Herrera" en COPE Castilla-La Mancha hemos charlado con la portavoz de Ciudadanos en la región, Carmen Picazo a quién la hemos preguntado sobre su apoyo al gobierno firmando el "Pacto por la Reconstrucción":

“Nosotros hemos decidido estar, no con el gobierno, sino con Castilla-La Mancha, porque no se merece que ahora dejáramos a los castellano-manchegos al arbitrio y a la poca previsión que ha tenido el gobierno en esta crisis. Queremos estar presentes para evitar que se vuelvan a cometer los errores que se han cometido durante este tiempo”.

"Estamos cumpliendo los plazos, el Comité de Estudio se celebrará entre septiembre y diciembre"

Respecto a las críticas del PP ante el retraso de la convocatoria del Comité de Estudio sobre los efectos del Coronavirus, (aprobado en el Pacto entre Gobierno y Ciudadanos), Picazo les recuerda que ya está fijada una fecha “Esa Comisión está fijada en el Pacto para celebrarla entre septiembre y diciembre, así que estamos cumpliendo. Se siguen reuniendo los grupos de trabajo, ayer se reunía el de Economía y se va a sacar un nuevo decreto fiscal para que los autónomos lo tengan más fácil para acceder a las licitaciones y a sus contratos en la comunidad autónoma. Estamos trabajando en ello y se está cumpliendo...”.

"Nos vamos a sentar para ver junto al gobierno los presupuestos 2021 porque esta crisis no se solventa en este año"

La portavoz del partido naranja asegura que apoyará los presupuestos de 2021 porque es importante sacar las medidas aprobadas “Nosotros en este Pacto nos vamos a sentar en una mesa para ver esos presupuestos porque esta crisis no se va a solventar en el 2020. Vamos a hablar, dialogar y que salgan adelante todas las iniciativas para que esta Comunidad pueda reponerse cuanto antes. El dinero es finito pero hay que priorizar e impulsar la economía de esta región y normas como la agilización de trámites burocráticos...”.

"Próximamente presentaremos una propuesta para conectar a toda la región, es impensable que no hay una conexión directa entre las capitales de provincia"

Ciudadanos va a presentar en breve una propuesta para que se recuperen todas las frecuencias de trenes y autobuses de antes del COVID-19 “Es impensable que no haya una conexión directa, ni siquiera, entre las capitales de provincia. Es imposible ir directamente a Toledo o a Ciudad Real, a no ser en horarios muy determinados. Lo que queremos es racionalizar el servicio, es decir, según la demanda que así se realicen los transportes”.

"El concejal de Ciudadanos en Tobarra, Antonio Andrés, ha sido expulsado por la alcaldesa socialista por molestar y preguntar cuando no se cumple con la ley"

Picazo ha defendido hoy en COPE el trabajo del concejal de Ciudadanos en Tobarra, Antonio Andrés, que ha sido expulsado del equipo de gobierno por la alcaldesa socialista, Amparo Ballesteros “ Nuestro concejal Antonio ha sido totalmente leal al pacto firmado, pero no le han dejado trabajar y no les ha gustado que pregunte cuando no se cumple la ley. Esto ha incomodado a algunos y han decidido apartarlo. Antonio ha hecho un buen trabajo como concejal de Participación y Transparencia. Los pactos son convenientes siempre que se cumplan, pero los viejos partidos parece que no entienden otra forma de hacer política, por otra parte los pactos en Castilla-La Mancha están funcionando bien tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular, pero siempre hay excepciones cuando molesta de cosas que no se han hecho bien en algún ayuntamiento”.

Somos "el sentido común" de la política. Pactamos con PP o con el PSOE por el pueblo

Pactar con dos partidos tan diferentes, no es un problema para la portavoz del partido centrista “Somos un partido de centro, tenemos que lograr los mayores compromisos para la ciudad. Nosotros somos el sentido común en la política útil, unas veces el PSOE es la lista más votada y en otros casos es el PP y se hacen pactos para trabajar por el pueblo. Hay veces que hay que despojarse de ideologías que poco hacen por ejemplo por el alumbrado público, el servicio viario... y nosotros lo que tenemos claro es que vamos a apostar por trabajar y somos el motor para que ciertos ayuntamientos estén logrando cosas que no se habían logrado nunca”.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA: