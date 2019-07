“No nos vamos, sencillamente consideramos que ya estamos representados a través de la EAPN " Cáritas Toledo

“Nos sorprende que ahora se publique la noticia, nosotros nos salimos de la Mesa del Tercer Sector hace 10 meses y lo saben en la Mesa y también la consejera”

Ayer saltaba la noticia de que Cáritas en Castilla-La Mancha abandonaba la Mesa del Tercer Sector a nivel regional y puestos al habla con Javier García-Cabañas, secretario de Cáritas Toledo , el sorprendido era ellos, porque la noticia no era nueva y la comunicación oficial ya se hizo hace diez meses: “ Me sorprende mucho que esta noticia se publique ahora, porque fue una cuestión que ya comunicamos hace diez meses, el pasado 17 de septiembre de 2018, no sé las causas por las que ahora ha trascendido la noticia, por lo que primero decir que fue una decisión que ya fue tomada el año pasado y que se comunicó oficialmente a la Mesa del Tercer Sector . Las causas son muy fáciles de entender y así lo entendieron todos los miembros de la Mesa. Estamos en un trabajo de reflexión y de trabajo interno y considerábamos que nuestra prioridad ahora mismo era seguir acompañando a las personas a través de nuestros programas de acción porque ya estábamos representados en esa Mesa a través de la EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social). Esta Red nos convoca cada vez que hay una reunión y les trasladamos nuestras propuestas, confiamos plenamente en su trabajo y en su criterio y representación y por lo tanto no nos parecía bien tener una doble representación y así lo decidimos en una Asamblea regional que está formada por los equipos directivos de las cinco Cáritas Diocesanas que pertenecen a Castilla-La Mancha".

Puestos a desmentir aspectos de esta no noticia, desde Cáritas Toledo aseguraban que Cáritas España estaba al tanto y conforme con esta decisión: "tampoco es verdad que Cáritas Española no esté de acuerdo con esta decisión, de hecho, a pesar de que tenemos autonomía, les trasladamos nuestra decisión y estuvieron conformes. En otros territorios. No obstantes si en algún momento el Gobierno Regional o por iniciativa nuestra pueden contar con nosotros porque nosotros no abandonamos nada, sencillamente ya estamos representados por la Red".

“Nuestro presidente regional Fernando Muñoz se lo contó en persona a la consejera hace diez meses en una visita que hizo a la sede regional de Gualajara, no entendemos su extrañeza, se le habrá olvidado...”

Ayer mismo, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez declaraba ante los medios de comunicación su sorpresa por el abandono de Cáritas de la Mesa del Tercer Sector y decía desconocer las causas, aunque prometía llamarles cuanto antes. Unas declaraciones que también han sorprendido a Cáritas: "A nosotros también nos ha sorprendido porque le comunicamos a la consejera nuestra decisión de salir de la Mesa del Tercer Sector en las mismas fechas, hace ya diez meses, de hecho recuerdo que coincidió con una visita que Aurelia hacía a Guadalajara a la presidencia de Cáritas Regional y nuestro presidente Fernando le comentó personalmente las causas, aparte del comunicado oficial que hicimos dirigido a la Mesa, no sé, imagino que con todo el lío de elecciones y la agenda que tiene se le haya podido olvidar"....

De momento, nadie del gobierno regional ni de la Mesa del Tercer Sector se ha puesto en comunicación con Cáritas

“Nos fiamos plenamente del trabajo de la Mesa, si no fuera así, quizá no nos hubiéramos marchado como entidad singular”

Por último, aseguran que no tienen ningún problema con esta entidad, en la que insisten que se sienten representados "Al contrario, una de las cosas que ponderamos en aquella reunión cuando decidimos no seguir doblemente representados para ahorrar recursos fue el trabajo que desarrolla EAPN, como CERMI y otras entidades sociales y que lo están haciendo fenomenal, si no fuera así, quizás no nos hubiéramos salido de la Mesa y hubiéramos estado como una entidad singular aportando lo nuestro, pero es que confiamos plenamente y ya estamos ahí más que representados.”