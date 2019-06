"Nos hemos quedado solos en el centro derecha. C's no ha querido negociar .." . Entrevista Paco Núñez

El pasado viernes entrevistamos en este mismo espacio al secretario de organización de Ciudadanos, Alejandro Ruiz que tuvo palabras muy duras para el PP de Castilla-La Mancha. Les acusó de mentir, de no querer negociar hasta dos días antes de la constitución de los ayuntamientos y de comportarse de una manera déspota, ninguneando a los interlocutores del partido naranja. Era nuestra obligación hablar con los populares y hemos invitado al presidente del PP en la región, Paco Núñez.

Como siempre, llega a la emisora con una sonrisa y sin problemas para contestar a cualquier pregunta. Asegura que Ciudadanos tenía claro desde el primer momento que no les iba a elegir a ellos, a pesar de las negociaciones llevadas a cabo por las dos formaciones "Desde el PP de Castilla-La Mancha y desde la dirección nacional, se ha negociando en estas semanas con Ciudadanos llegando a acuerdos para compartir las alcaldías de Ciudad Real, de Albacete y ceder la de Guadalajara a Ciudadanos, además de llegar a acuerdos programáticos en más de 30 municipios en los que sumábamos". y respondía a las duras palabras de Alejandro Ruiz "Claro que no son la muleta del PP, han dejado clarísimo que son la muleta y el apoyo del Partido Socialista y de Emiliano García-Page, por eso quiero dejar claro a todos los votantes del centro-derecha que nos hemos quedado solos y que si quieren que gobierne la derecha en esta región no pueden votar por Ciudadanos".

EN CASTILLA-LA MANCHA NO PRESENTAREMOS NINGUNA MOCIÓN

Y ante la moción anunciada por el PP en Huesca donde un voto en blanco le ha dado la alcaldía al PSOE, Paco Núñez asegura que ellos no están en clave de mociones: "Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar muy duro y estar al lado de los ciudadanos, el municipalismo y los afiliados para corregir los errores pasado y demostrar que somos un partido que podemos ganar en 2023".

Pero Ciudadanos no ha seguido la línea de pacto con el PSOE en todos los municipios. De hecho los concejales electos del partido naranja en los municipios ciudadrealeños de Villanueva de los Infantes y Villanueva de la Fuente, así como de las localidades albaceteñas de Bogarra y Casa Ibáñez, han votado a favor de la investidura de los candidatos del PP de estos municipios, convirtiéndoles en alcaldes Y en Añover de Tajo (Toledo) el alcalde de IU, Alberto Rodríguez ha sido apoyado por el PP. Ante estos casos, el presidente de los populares también ofrece su explicación...... ESCUCHA LA ENTREVISTA