La Administración de Loterías número 2 de Quintanar de la Orden (Toledo) ha repartido 80 millones de euros en el sorteo extraordinario de lotería del Niño, al vender 40 series del primer premio, que ha correspondido al número 57.342

Según han informado a Efe fuentes de Loterías y Apuestas del Estado, se trata de un número al que está abonada la Administración de Loterías número 2 de Quintanar de la Orden, que además se ha repartido por establecimientos de varios municipios de la comarca de la Mancha, incluso de la provincia de Cuenca como Saelices.

Su propietario, José Cardenio, ha asegurado que tiene claro que no es ningún cliente fijo el agraciado: "de los fijos míos no son porque sino estaríamos todos botando aquí ya", ha dicho.

Sin embargo, no sabe cuántos décimos se han podido vender porque todos han sido por terminal y aún espera la confirmación de Lotería y Apuestas del Estado.

Hasta otra administración de esta localidad toledana también se ha ido a parar este premio. Concretamente a la número 2, ubicada en el pasaje Ángel y María, 5.

ALBACETE RECIBE MÁS DE DOS MILLONES DE EUROS

La administración de lotería número 11, en la calle Albarderos de Albacete, ha repartido parte del primer premio del sorteo extraordinario de El Niño y su propietario, Lorenzo Encinas, ha dicho sentirse "muy, muy contento" porque es la primera vez que dan el primer premio en este sorteo.

"Creo que ha sido una serie, pero todavía nos lo tienen que confirmar, porque lo hemos vendido todo por máquina", ha contado Encinas a los periodistas.

Encinas regenta la administración "desde los años 80" y este lunes festivo estaban "abiertos y atentos al sorteo", aunque ha sido "una llamada por teléfono" la forma por la que se ha enterado del premio. "Enero ha sido siempre muy benigno para mi administración".

POR PRIMERA VEZ "EL NIÑO" EN CUENCA

La localidad conquense de Tarancón ha vendido 5 décimos --en total 1 millón de euros-- del premio 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de El Niño. En concreto, ha sido en la Administración Número 1, situada en la avenida Juan Carlos I, y según la lotera Raquel Moreno allí están "más que felices".

Moreno ha comentado que el 57.342 se ha vendido por máquina. "Felices no, más que felices por haber vendido este gordo en el pueblo", ha dicho.

Y ha asegurado que este 57.342 lo vende "de forma habitual cada semana" a través de máquina, pero no ha podido explicar si los agraciados han sido de Tarancón.

Además, ha explicado que en esta administración no es la primera vez que reparten un premio tan importante. En los años 1989 y 1994 desde esta administración taranconera vendieron el 'Gordo' del sorteo de El Niño, y en el año 2017 repartieron también el segundo premio del sorteo de la noche de Reyes.

UNO O DOS DÉCIMOS EN LA VILLA DE DON FABRIQUE

Y en el estanco de la calle Venancio González, 1, de la Villa de Don Fabrique (Toledo), su propietario Basilio José Herráiz no ha podido confirmar el número de décimos vendidos --todos por terminal-- aunque cree que se trata de uno o dos.

"Nosotros lo estamos celebrando, pero a quien le ha tocado no ha dicho nada. No sabemos si lo dirán o no porque hay mucha gente que viene de Madrid los fines de semana y no son del pueblo", ha explicado.

Según ha comentado "la gente está como loca porque es un pueblo pequeño". Además, ha explicado que ha habido una pequeña confusión porque al vender varios números acabados en el 2 mucha gente "se ha confundido" y "se han venido muchos".

Un receptor mixto al que la suerte le ha sonreído en varias ocasiones ya que según Basilio se han vendido premios más veces. "Hace dos años y medios vendimos un premio de la Lotería Nacional de los sábados y un quinto premio del Sorteo de Navidad hace tres o cuatro años", ha dicho.

EL SEGUNDO PREMIO A CALZADA DE CALATRAVA

Una serie de el número 21.816, agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño, ha sido vendido en la localidad de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), concretamente en la administración número uno situada en la calle Real de esta localidad, y ha repartido un premio de 750.000 euros.

Así lo ha explicado la esposa de José Miguel Fernández, propietario de la administración. Según ha dicho los diez décimos se han vendido por ventanilla porque no es uno de los números habituales de su establecimiento.

María Gracia Martín, que así se llama la esposa del propietario, también ha manifestado la gran ilusión que les hace repartir un premio como este y ha mostrado su esperanza de que sea gente del pueblo, ya que en Navidad "viene mucha gente de fuera y puede que la suerte haya viajado a otros puntos de España".

Ha explicado cómo se está empezando a acercar gente a la administración a comprobar si ha sido agraciado, pero que por ahora "no ha habido suerte", incluso mientras hablaba con Europa Press le ha preguntado a un cliente que en esos momentos llegaba a su establecimiento, obteniendo una respuesta negativa.

Esta administración ha repartido otros premios importantes recientemente, destacando las cinco series del segundo premio que vendieron del sorteo de Lotería del 5 octubre pasado, según Martín.