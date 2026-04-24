Niña Pastori regresa a Toledo: Todos los detalles de su esperado concierto

La reconocida artista española Niña Pastori actuará el próximo 24 de julio en la Plaza de Toros de Toledo, en una de las citas más destacadas del ciclo ‘Toledo en Concierto 2026’. Esta programación musical, impulsada con el objetivo de acercar al público grandes propuestas en directo, busca consolidar la ciudad como un referente cultural durante los próximos meses.

Con una trayectoria consolidada y una voz inconfundible, Niña Pastori regresa a los escenarios toledanos con un espectáculo que promete estar cargado de emoción, energía y autenticidad. La artista gaditana ofrecerá a los asistentes un completo recorrido por sus grandes éxitos, así como por los temas más recientes de su repertorio, en un concierto diseñado para conectar con el público desde el primer momento.

La Plaza de Toros de Toledo se convertirá así en el escenario de una noche única. En ella, el flamenco, el pop y las raíces musicales que caracterizan a Niña Pastori se fusionarán en lo que se espera sea una experiencia inolvidable para todos los asistentes.

Una programación de primer nivel

La actuación se enmarca en la gira actual de la artista, con la que está recorriendo diferentes ciudades de España para reencontrarse con un público fiel que ha seguido su evolución a lo largo de los años. El concierto forma parte del ciclo ‘Toledo en Concierto 2026’, un evento que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Toledo y está producido por SYS Producciones.

El director general de SYS Producciones, Marco Givica, ha destacado la importancia de esta programación para dinamizar la vida cultural, social y económica de la ciudad. El ciclo convertirá a Toledo en un escenario vivo con una oferta musical amplia y diversa, pensada para todos los públicos.

Junto a Niña Pastori, la programación incluye nombres tan variados como Viva Suecia, Rosario Flores, Álex Ubago, Ana Torroja, Lia Kali, El Arrebato, Delaossa, Sergio Dalma, Vanesa Martín, Fernando Costa, JC Reyes o Celtas Cortos. Además, el ciclo acogerá citas como La Sagra Suena y Oro Viejo by DJ Nano, consolidando una programación muy variada para esta primavera y verano.

Entradas ya disponibles

Las entradas para el concierto de Niña Pastori ya se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de venta. Se espera una gran acogida por parte del público, dado el éxito de convocatorias anteriores de la artista y el gran atractivo de disfrutar de su música en directo en un enclave singular de Toledo.