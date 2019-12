La navidad también se vive en el Museo del Ejército

Para este mes de diciembre el Museo del Ejército en Toledo amplía sus actividades para niños y adultos aprovechando las vacaciones de los más pequeños.

Dentro los habituales cuentacuentos , el de este mes lleva por título “un zapatero afortunado”. Os presentamos la historia de un zapatero, un artesano como los que ya no quedan. Era famoso por ser el mejor de todo el país y claro, al ser el mejor, todos querían que les arreglase los zapatos, y más en Navidad, cuando tenían que lucir las mejores galas para las fiestas. Pero nuestro amigo zapatero se iba haciendo mayor y ya no era aquel joven con vista de águila, rapidez de gato y fuerza de oso que antaño fue. Ahora le costaba mucho dar pespuntes a los zapatos, no veía bien y el trabajo se iba acumulando en su banco de trabajo… Pero todos querían sus zapatos para Navidad. “¡Ay, qué desdichado soy!” se decía el zapatero. “¿Quién me podrá ayudar?”

Este mes en el Museo en vivo os contaremos el Milagro de Empel. Nos trasladaremos al Siglo XVI. Guerras de Flandes. Los Países Bajos están inmersos en la guerra de los ochenta años, en la que luchan por independizarse de España. Se han rebelado contra Felipe II, rey de Flandes y rey de España en esos momentos. En uno de los muchos combates por España y la Fe católica en Holanda, un soldado de los Tercios cava una trinchera, más para tumba que para resguardarse, cuando tropieza con un objeto de madera allí enterrado. Es una tabla flamenca en la que está pintada, en vivos colores, la Inmaculada Concepción. Comienza el “Milagro de Empel”.Ven y descubre por qué, en la actualidad, la patrona de España y de la Infantería Española es la Inmaculada Concepción. Este patronazgo tiene su origen en el llamado “Milagro de Empel”

Y también como todos los meses contaremos con la actividad de museo en familia en la que se ofrecerá una visita con aprendizaje y entretenimiento asegurado.

La actividad de Guiñol se titula:”Aventura en el Museo”

Claudia y Tomás son dos hermanos de Toledo que han ido al Museo del Ejército en muchas ocasiones: a oír cuentacuentos, a ver sesiones de guiñol, a aprender con el colegio, a hacer talleres… y les encanta. Pero quieren averiguar qué es lo que ocurre en el Alcázar cuando todo el mundo ya se ha ido, de noche. Sus padres les han contado que no ocurre nada en especial, ya que por la noche el museo está vacío y no hay nadie. Pero ellos han visto una película y piensan que por la noche las piezas del Museo cobran vida y ocurren cantidad de sucesos fantásticos. ¿Será verdad o es sólo una película?.

Concierto de Navidad : 17 diciembre

El tradicional concierto de navidad interpretado en esta ocasión por la Unidad de Música de la Academia de Infantería.

Será el martes 17 de noviembre a las 19:30 en el vestibulo junto a los restos arqueológicos y el acceso será por la puerta principal del museo-

Entrada gratuita hasta completar aforo.

Conferencia con motivo del centenario de la Escuela de Educación Física

La segunda actividad será una conferencia dentro del ciclo de conferencias que se han celebrado con motivo del centenario de la escuela de educación física.

El ponente es el licenciado en medicina general y cirugia Ricardo Ortega Sánchez Pinilla y el título de la conferencia; ¿es posible la prevención de la enfermedad a través de los hábitos saludables?

Recordamos a los oyentes que pueden consultar los horarios de todas estas actividades en nuestra página web: (tres uve dobles) www.museo.ejercito.es

EXPOSICIONES

Sigue la exposición que se inauguro el pasado mes de octubre “O’DONNELL Y LA GUERRA DE ÁFRICA (1859-1860): UNA HISTORIA OLVIDADA”. La exposición cuenta con unos 200 fondos de diversa procedencia y está teniendo una gran afluencia de público.

Esta exposición estará abierta al público hasta el 12 de abril del 2020 y como en todas las exposiciones temporales el acceso a las mismas es gratuito.

Belén de la antigua Fábrica de Armas

También como viene siendo habitual, se podrá contemplar el Belén de la antigua Fábrica de Armas. Este año se ha ampliado en tamaño y la escenografia ha sido diseñada por Bernardo Alonso que ha recreado un paisaje que reproduce fielmente la region montañosa de judea. Las piezas del belen están realizadas en barro y policromadas.

El belen se podrá contemplar desde el día 29 de noviembre en la zona de exposiciones temporales y la entrada es gratuita.