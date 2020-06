Nace la plataforma Sanitarios Necesarios de C-LM porque "sin capital humano no hay sanidad"

Nace en Castilla-La Mancha la plataforma SANITARIOS NECESARIOS con el mismo espíritu con el que nació en Madrid. Aurora Rosillo, portavoz y fundadora, asegura a COPE que “somos un colectivo de sanitarios y no sanitarios, porque contamos también con el apoyo de los ciudadanos, reivindicamos una sanidad pública, de calidad y justa: no me quiero olvidar de los compañeros de residencias, hay que proteger a nuestros mayores en nuestras residencias, lugares que han sido verdaderos atolladeros, de ahí no ha podido salir nadie, estaban totalmente aislados, sin medios; necesitamos infraestructuras, medios materiales, por supuesto EPIs, pero también reclamamos equiparación salarial entre comunidades, bolsas transparentes porque son totalmente opacas a día de hoy y arrastramos una gran precariedad desde hace mucho tiempo, con los distintos gobiernos, y por eso luchamos”.

Sanitarios Necesarios se creó el pasdo 9 de junio. La Coordinadora está formada por 5 personas, todas sanitarias, y cuenta con representación en todas las capitales de Castilla La Mancha. Dan a conocer sus planteamientos, reivindicaciones y quejas a través de las redes Facebook y Twitter y también de WhatsApp “para dar cabida a noticias sanitarias, quejas y sugerencias que nos hacen llegar los compañeros y en pocos días estamos creciendo sin parar, ya somos más de 300 en Castilla-La Mancha y se están organizando protestas en distintas partes, en Guadalajara ya se ha hecho y el día 29 se hará en Cuenca, haremos otro acto en Ciudad Real. Nacemos para reclamar sobre todo una sanidad pública de calidad y condiciones dignas para los sanitarios que somos el capital humano y la parte fundamental de los hospitales”.



“Necesitamos un sistema público fuerte, stop derivaciones a la privada, tenemos infraestructuras, tenemos medios y capacidad para ir creciendo y para dar una calidad a los ciudadanos”

Por último, la plataforma exige complementos de peligrosidad, contratos dignos “y no precarios, porque tenemos una tasa de temporalidad enorme, también reactivación de la carrera profesional, jubilación anticipada porque los turnos son agotadores, y reivindicamos por supuesto EPIs para todos. No puede volver a suceder lo que ha ocurrido ahora; si llega otro rebrote que haya material suficiente, mascarillas, guantes, batas, no basta con respiradores de los que tanto se ha hablado, y sobre todo capital humano, sin nosotros no hay salida”.

Aurora Rosillo aprovecha para enviar un mensaje a los ciudadanos porque “esto no ha acabado, salimos a la calle porque el país lo necesita, la economía lo necesita, pero seguimos con la pandemia, de hecho estamos viendo muchísimos rebrotes, esto no ha acabado y si no cumplimos las medidas podemos tener a finales de julio otro rebrote, ni siquiera llegaremos al invierno, por eso sí que apelamos a que los ciudadanos sigan respetando las medidas de distancia y la mascarilla que es fundamental”.

