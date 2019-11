"Me moriré siendo la vocalista de Presuntos Implicados, pero me apetecía expresarme a mi manera"

Más de dos décadas avalan la trayectoria de Lydia, que vuelve después de cinco años con La soledad, su nuevo single con el que regresa a la música con La Musicalité como productores, cinco años después de su último trabajo como vocalista de Presuntos Implicados.

"Me moriré siendo la vocalista de Presuntos Implicados, pero es verdad que ahora estamos a otro nivel y después de 17 años, me apetecía expresarme a mi manera, en solitario y presentado “La Soledad” de momento, pero hay más temas que irán saliendo”.

La cantante madrileña comenzó con tan solo 16 años en el mundo de la música arrastrada por su pasión por Alejandro Sanz entre otros " fue muy emocionante recibir de manos del propio Alejandro Sanz, mi primer disco de oro".

"Mi último puesto en Eurovisión me afectó mucho pero resulta que ahora me está dando todas las alegrías del mundo"

En 1999 nos representó en Eurovisión y quedó en último lugar, un auténtico bache en su carrera que ahora ha superado y reconocido que al final le ha traido buena suerte como su participación en la PrePartyES 2019 donde volvió a ponerse el mismo vestido diseñado por Ágatha Ruiz de la Prada: “En su momento cuando fui a Eurovisión, hace ya 20 años, mi último puesto me afectó mucho en el sentido emocional,porque no sabía muy bien qué iba a pasar con mi carrera después de eso y resulta que ahora me está dando todas las alegrías del mundo. Me invitaron a la Pre-Party y canté la canción y me volví a poner el traje para interpretar “no quiero escuchar”. Un traje de Agatha Ruiz de la Prada que fue muy criticado en su momento “No me arrepiento de habérmelo puesto, era como una reivindicación y porque a la mayoría de los eurofans les encantaba el vestido”.

