Más de 147.000 mascarillas van a ser distribuidas por los distintos ayuntamientos de la provincia de Toledo. Mascarillas facilitadas por el gobierno de España para facilitar hoy la vuelta al trabajo de empresas con actividades no esenciales como la industria y la construcción. Nos fijamos por ejemplo en la localidad de Mora. Emilio Bravo es su alcalde "Me dijeron que iban a ser unas 10.000, pero al final han llegado 6.300 que hemos empezado a repartir esta mañana a los vecinos que tenían que ir a trabajar. Además me dicen que llegarán este jueves las 12.000 que hemos comprado nosotros y que queremos repartir a domicilio para que todos los vecinos puedan estar protegidos".

En cuanto al número de casos y fallecidos detectados en Mora, el alcalde sigue esperando una confirmación oficial de la delegada de Sanidad. Unos datos que no llegan nunca.

