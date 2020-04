Ministra: "Los súper están muy controlados para que no haya aglomeraciones y se hará igualmente con los niños"

Los niños menores de 14 años podrán salir a la calle a partir del próximo lunes 27 de abril para acompañar a un adulto con el que conviva en alguna de las actividades permitidas por el Real Decreto de 14 de marzo por el que se declara el Estado de Alarma, en concreto, para ir al supermercado, a la farmacia, al banco, a comprar el pan o el periódico. Esta medida afectará a los 6,9 millones de niños menores de 14 años que viven en España, según los datos del Padrón Continuo publicados este martes por el INE.

Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, este martes 21 de abril durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La medida ya había sido avanzada este mismo martes por el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

El Ejecutivo ya permitía que los menores pudieran acompañar a los adultos a realizar actividades esenciales en aquellos hogares en lo que conviven un niño y un sólo adulto porque, de otro modo, el menor tendría que quedarse solo en el caso de que el adulto tuviera que salir a hacer la compra o a realizar alguna otra actividad esencial.

Montero ha precisado que se trata de "un alivio parcial" del confinamiento pero ha aclarado que la "prioridad" del Gobierno ahora es "evitar un hipotético retroceso en la lucha contra el virus". Además, ha precisado que, como los menores llevan cinco semanas confinados, la probabilidad de que tengan el coronavirus y puedan contagiarlo es "realmente baja".

Preguntada por si no podría ser más problemático permitir a los niños entrar a los supermercados con más gente que dar una vuelta por la calle, la ministra ha indicado que los supermercados están "muy controlados para que no haya aglomeración de personas y haya una entrada ordenada" por lo que se hará "igualmente" con los niños. Además, ha afirmado que confía "plenamente" en los padres y en que, si se da alguna "situación no deseada, los padres controlarán el movimiento del niño para que no se produzca ningún acercamiento que impugne la distancia de seguridad".

Montero ha añadido que si se comprueba que estas medidas funcionan y que son seguras, "se consolidarán y se irá ampliando el margen" pudiendo extenderse a otro tipo de actividades "que puedan ser más deseadas por el conjunto de las familias". Mientras, si se observa que los resultados son negativos, se podrían llegar a "retrotraer" estas medidas. "Vamos con paso firme", ha subrayado la ministra.