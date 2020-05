El ayuntamiento de Toledo sigue trabajando con todos los colectivos y sectores de la sociedad para poner en marcha medidas económicas y sociales que ayuden a la recuperación de la ciudad. Hoy en "La Mañana de Herrera" en COPE Toledo, hablamos con la alcaldesa, Milagros Tolón que en primer lugar nos traslada su pesar y pésame por la muerte del artista toledano Luis Pablo Gómez Vidales, fallecido a los 71 años . " Hoy es un día triste, lamentamos la pérdida de un querido amigo mío, escultor y una persona que se ha dedicado a la promoción cultural de Toledo en los últimos 50 años".

Lo primero que hizo el ayuntamiento de la ciudad fue ayudar a los más necesitados a la hora de cubrir sus necesidades básicas " Hemos atendido a más de 12.000 personas, proporcionándoles alimentación, medicamentos y atención. Pusimos desde el primer momento en marcha un plan de contingencia con medio millón de euros. Hemos ayudado a más de 450 familias porque para nosotros lo más importante es que los toledanos no pasen hambre ni necesidad. La ayuda de emergencia en Toledo ha subido en un 70%".

"Es importante crear empleo para reactivar la economía de la ciudad"

El objetivo ahora es poner en marcha un Plan para reactivar el desarrollo económico y social de la ciudad: " Esta misma semana hemos abierto la Oficina de Reactivación Social y Económica en Sisebuto y que unifica todos los servicios para ofrecer una información más clara de todas las ayudas y medidas que se han puesto en marcha en todas las administraciones. También es importante la creación de empleo y en ese sentido hemos puesto en marcha proyectos de obra pública por valor de 5 millones de euros que va a generar empleo, como el Plan de Empleo en el que esta semana hemos contratado a 15 personas y alcanzaremos los 230 empleados".

El equipo de gobierno se está reuniendo con todos los colectivos para ir todos de la mano "Queremos que todos estemos juntos en este momento tan difícil y digo todos, incluidos los partidos políticos, agentes sociales, empresarios, sindicatos, la UCLM, etc".

"No vale el rifi-rafe político cuando están muriendo toledanos. Debemos ir todos unidos"

Tolón nos adelanta que por supuesto se va a celebrar el Pleno que le han solicitado desde la oposición (PP y Vox) para hablar de la situación de la pandemia en la ciudad "Por supuesto que se va a hacer ese Pleno. Jamás hemos querido quitar ningún ámbito de participación, todo lo que se ha planificado lo hemos llevado a la Junta de Portavoces y el PP es consciente de que no se celebrado un Pleno porque esta Junta no lo ha estimado necesario en ese momento, aunque las comunicaciones han sido continuas y personales, yo misma he hablado con todos los portavoces y quiero decir muy alto y muy claro que en todas las decisiones importantes de ciudad que se han tomado en el Estado de Alarma se ha contado con todos los grupos porque yo personalmente he llamado a los portavoces. Ahora es vital la unidad y no vale el rifi-rafe político, ya tendremos tiempo. No vale ahora sacar rédito político cuando están falleciendo toledanos y toledanas. Debemos ir todos unidos para sacar a esta ciudad adelante".

ESCUCHA LA ENTREVISTA: