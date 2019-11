"El PP miente al decir que las papeletas de Vox son erróneas"

Hablamos con Manuel Mariscal, cabeza de lista de VOX al Congreso de los Diputados y vicesecretario de comunicación del partido que asegura que son los únicos que hablan claro, aunque no sean "políticamente correctos".

Acusa al PP de mentir y estar difundiendo bulos "Nos parece fatal que desde el PP y desde otros partidos se están difundiendo bulos y mentiras. Están diciendo que las papeletas de Vox que están llegando a casa son erróneas y que no valen y que votar perjudica al PP, cuando es lo contrario, votar a Vox garantiza que los escaños no vayan al PSOE o a Podemos. En Toledo el último escaño lo obtuvo Vox y si no lo hubiéramos conseguido, se lo hubiera llevado Podemos , pero en ningún caso el PP. El PP necesitaría muchos mas votos para poder lograr su tercer escaño. Es decir que hay que dejar claro que la gente en democracia tiene que votar lo que quiera, lo que sienta y lo que le represente. Quiero tranquilizar a todos y decirles que las papeletas de Vox que están llegando a sus casas son correctas y selladas por la Junta Electoral".

